Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfall bei glatter Fahrbahn

PKW überschlägt sich

Geldern-Hartefeld (ots)

Mit nur leichten Verletzungen konnte eine junge Autofahrerin am Samstagmorgen (26. Februar 2022) ihr Fahrzeug verlassen, nachdem sie offenbar aufgrund von Straßenglätte auf der Duisburger Straße mit ihrem VW Lupo von der Fahrbahn abgekommen war. Die 20-Jährige geriet gegen 05:20 Uhr eingangs einer Linkskurve mit dem Auto auf einen Grünstreifen, dann überschlug sich der Wagen und landete wieder auf den Rädern in einem Feld. Die junge Frau wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, das sie jedoch nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Ihr Fahrzeug wurde abgeschleppt. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell