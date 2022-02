Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Trunkenheitsfahrt

22-jähriger Autofahrer kollidiert mit Baum

Bedburg-Hau Hau (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (27. Februar 2022) ereignete sich in Hau ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein 22-jähriger Autofahrer schwer verletzte. Der junge Mann aus Bedburg-Hau war gegen kurz vor 04:00 Uhr auf der Dr.-Engels-Straße in Richtung Triftstraße unterwegs, als er etwa 100 Meter vor der Kreuzung zur Triftstraße nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit seinem Opel Corsa gegen einen Baum am Straßenrand fuhr. Bei dem Zusammenstoß erlitt der 22-Jährige schwere Verletzungen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholvortest fiel positiv aus. Mit einem Rettungswagen wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizei stellte den Führerschein des 22-Jährigen sicher, ihn erwartet ein Strafverfahren. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell