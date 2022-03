Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen/Enz: Fund von Kinderschuhen an der Enz führt zu Sucheinsatz

Ludwigsburg (ots)

Der Fund von einem Paar Kinderschuhe am Spielplatz und am Enzufereinstieg im Köpfwiesenweg hat am Donnerstag zu einem Sucheinsatz der Polizei geführt. Nachdem eine Passantin die herrenlosen Schuhe gegen 11:40 Uhr entdeckt und die Polizei alarmiert hatte, begannen vier Streifenbesatzungen des Polizeireviers Vaihingen/Enz sofort mit der Absuche des Nahbereichs und überprüften eine nahegelegene Flüchtlingsunterkunft und einen Kindergarten. Gleichzeitig forderten die Einsatzkräfte Unterstützung durch einen Polizeihubschrauber an, dessen Besatzung anschließend das Enzufer zu beiden Seiten absuchte. Um auch dicht bewachsene Uferbereiche sicher abzusuchen, kam von 14:45 bis 15:45 Uhr auch die Drohnengruppe der Feuerwehr aus Wahlheim zum Einsatz.

Alle Maßnahmen erbrachten keinen Hinweis auf einen möglichen Unglücksfall. Die Polizei geht nun vielmehr davon aus, dass die Schuhe in den vergangenen Tagen bei sommerlichen Temperaturen beim Spielen ausgezogen und dort vergessen wurden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell