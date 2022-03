Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Betonmischer bleibt unter Bahnbrücke stecken

Ludwigsburg (ots)

Der Fahrer eines mit acht Kubikmeter Frischbeton beladenen Betonmischers fuhr am Donnerstag gegen 13:10 Uhr auf der Schafhauser Straße in Magstadt ortsauswärts und blieb in der Unterführung der dortigen Bahnstrecke stecken. Dabei wurde die Brücke beschädigt und der Lkw konnte weder vorwärts noch rückwärts bewegt werden. Die Polizei sperrte die Schafhauser Straße und veranlasste bei der Bahn die Sperrung der Zugstrecke. Mit Unterstützung von 12 Einsatzkräften der Feuerwehr konnte die Luft aus dem Lkw-Reifen soweit abgelassen werden, dass das Fahrzeug wieder rückwärts aus der Unterführung gefahren werden konnte. Ein mittlerweile angefordertes Masterlift-Abschleppfahrzeug war nicht mehr erforderlich. Der entstandene Sachschaden am Betonmischer beläuft sich auf etwa 20.000 Euro, der Schaden an der Brücke auf mehrere zehntausend Euro. Nach Abschluss der Aufräumarbeiten und nach Begutachtung der Brücke durch Verantwortliche der Bahn AG konnten Straße und Schiene gegen 14:20 Uhr wieder freigegeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell