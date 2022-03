Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim: Diebstahl auf Baustelle

Ludwigsburg (ots)

Auf einer Baustelle in der Karlstraße in Bönnigheim haben unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag von einer "G4" Putzmaschine den dazugehörigen Motor und einen Kompressor im Wert von etwa 2.000 Euro abgeschraubt und entwendet. Personen, die Hinweise zum Verbleib der beiden pinkfarben lackierten Geräte geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Kirchheim am Neckar, Tel. 07142 89106-0, zu melden.

