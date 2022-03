Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: B 464 bei Böblingen-Hulb nach Unfall vier Stunden gesperrt - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Eine Schwer- und einen Leichtverletzten sowie rund 90.000 Euro Sachschaden forderte am Donnerstag gegen 10:05 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B 464 an der Anschlussstelle Böblingen-Hulb. Die 38-jährige Fahrerin eines BMW war den polizeilichen Ermittlungen zufolge mit überhöhter Geschwindigkeit aus Richtung Holzgerlingen kommend auf der Bundesstraße unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr sie im Bereich der Anschlussstelle auf den auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Mercedes eines 61-Jährigen auf, der durch die Wucht des Aufpralls nach links gegen die Leitplanken geschleudert wurde und sie anschließend um die eigene Achse drehte. Der BMW wurde dagegen nach rechts abgewiesen, stieß gegen die dortigen Leitplanken und kam nach etwa 300 Metern zum Stehen. Die 38-Jährige wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Mercedes kam mit leichten Verletzungen davon. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen musste die B 464 für etwa vier Stunden gesperrt werden. Neben vier Streifenbesatzungen der Polizei waren an der Unfallstelle 24 Einsatzkräfte der Feuerwehr Böblingen mit fünf Fahrzeugen, zwei Fahrzeugbesatzungen des Rettungsdienstes und ein Notarzt sowie sechs Mitarbeitende der Straßenmeisterei Herrenberg mit vier Fahrzeugen und einer Kehrmaschine eingesetzt. Für die weiteren Ermittlungen ist die Polizei auch auf Zeugenaussagen angewiesen. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, zu melden.

