Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: defektes Bremslicht führt zu Fahrverbot

Frankenthal (ots)

Auf ein defektes Rücklicht wurde eine Streife der PI Frankenthal am 27.08. gegen 20:30 Uhr in der Mörscherstraße aufmerksam. Der PKW des 49-jährigen Fahrzeugführers aus Neustadt an der Weinstraße, wurde daher nachfolgend einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellen die Beamten neben dem defekten Bremslicht, Alkoholgeruch bei dem Fahrer fest und führten einen Atemalkoholtest durch. Hierbei konnte letztlich eine Atemalkoholkonzentration von 0,78 Promille festgestellt werden. Der Fahrer muss daher mit einem Bußgeld von 500 EUR und einem Monat Fahrverbot rechnen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell