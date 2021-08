Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots)

In der Zeit von 11:30 Uhr und 11:40 Uhr ereignete sich am 27.08.2021 in der Freinsheimerstraße in Frankenthal eine Verkehrsunfallflucht, welche durch eine aufmerksame Zeugin beobachtet wurde. Der unfallverursachende PKW befuhr mit seinem silbergrauen SUV der Marke Mercedes, die Freinsheimerstraße in Richtung Frankenthal und kollidierte mit einem weißen, am Fahrbahnrand parkenden Kleinwagen. Anschließend entfernte sich der PKW von der Unfallstelle. Ob dieser den Unfall schlicht nicht bemerkt oder versucht hat seine Unfallbeteiligung zu verschleiern ist bisher nicht bekannt. Das Kennzeichen des flüchtenden PKW konnte die Zeugin nicht komplett ablesen, weshalb die Polizei auf Hinweise von weiteren Zeugen angewiesen ist. Diese werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

