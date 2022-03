Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen/Enz-Riet: Lkw fährt gegen Mauer

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich aufgrund einer Fehlbedienung durch den 51-jährigen Fahrer ist am Donnerstagmorgen gegen 08:15 Uhr in der Raiffeisenstraße in Riet ein Lkw unbeabsichtigt ins Rollen geraten und gegen eine Natursteinmauer gefahren. Am Lkw entstand dabei Sachschaden im Höhe von 5.000 Euro. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt.

