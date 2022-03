POL-HB: Nr.: 0155--Jugendlicher ausgeraubt - Zeugenaufruf

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Huckelriede, Kornstraße Zeit: 10.03.2022, 21:00 Uhr Am Donnerstagsabend raubten zwei Unbekannte eine Tankstelle in Huckelriede aus. Dabei griffen sie eine 60-Jährige körperlich an. Auch ein Messer kam zum Einsatz. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 21:00 Uhr betrat ein unbekannter Mann den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Kornstraße. Er ging auf die 60 Jahre alte ...

