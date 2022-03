POL-HB: Nr.:0153--Tatverdächtiger nach Münzautomatenaufbruch gestellt

Polizei Bremen

Ort: Bremen- Hastedt, OT Hastedt, Stresemannstraße Zeit: 11.03.2022, 03:25 Uhr

In der Nacht zu Freitag wurde ein Münzautomat auf einem Tankstellengelände aufgebrochen. Während der Fahndung der Polizei konnte ein 40- Jähriger mitsamt der Beute und dem Tatwerkzeug festgenommen werden.

Gegen 03:20 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie ein Mann mit Fahrrad neben dem Münzautomaten des Hochdruckreinigers in der Stresemannstraße stand und versuchte, diesen aufzubrechen. Kurze Zeit später flüchtete die Person in Richtung Steubenstraße. Der 51 Jahre alte Zeuge rief umgehend die Polizei und konnte eine gute Personenbeschreibung abgeben. Die hinzugerufenen Polizisten entdeckten auf der Fahrt zum Einsatzort einen Verdächtigen, der mit der Beschreibung des Zeugen übereinstimmte. Bei der Kontrolle des Mannes konnten in seiner Jacke ein Kuhfuss als Tatwerkzeug sowie das entwendete Bargeld in passenden Ein- Euro Münzen aufgefunden werden. In seiner Umhängetasche befand sich griffbereit ein Messer. Er wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen wegen Diesbtahls mit Waffen dauern an.

