Polizei Bremen

POL-HB: Nr.:0152--Täter nach Sachbeschädigung an Polizeirevier gestellt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen- Findorff, OT Weidedamm, Fürther Straße Zeit: 10.03.22 03:25 Uhr

Eine Gruppe von drei jungen Menschen beschädigte in der Nacht zu Donnerstag das Polizeirevier Findorff. Einsatzkräfte der Polizei Bremen nahmen kurz nach der Tat drei Tatverdächtige fest.

Eine Streife des Objektschutzes stellte um 03:40 Uhr fest, dass Teile des Glaseinsatzes der Haupteingangstür des Polizeireviers zersplittert waren. Nach der Videoauswertung wurde festgestellt, dass sich zunächst drei Personen vor dem Gebäude aufhielten, eine männliche Person einen Ziegelstein aufhob, ihn gegen die Eingangstür warf und dann alle Personen flüchteten. Die hinzugerufenen Polizisten konnten kurz nach der Tat zwei männliche und eine weibliche Person in der Fürther Straße sehen, die sofort versuchten zu flüchten. Nach kurzer Verfolgung zu Fuß konnten ein 16-Jähriger, eine 14-Jährige sowie ein 19 Jahre alter Mann festgenommen werden.

Nachdem die Jugendlichen zur Wache gebracht wurden, konnten beim 19-Jährigen in der Bekleidung Drogen aufgefunden werden. Er wurde im Anschluss an der Wache entlassen. Der 16- Jährige wurde in die Obhut der Eltern übergeben, das minderjährige Mädchen wurde in ihr Wohnheim gebracht.

Es werden Strafanzeigen wegen gemeinschaftlicher Sachbeschädigung sowie dem Besitz von Betäubungsmitteln gefertigt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell