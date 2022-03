POL-HB: Nr.: 0148 --Heutiger Sternmarsch wird zu Verkehrsbehinderungen führen

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, Walle, OT Peterswerder, OT Utbremen, Myrtenstraße, Borkumstraße Zeit: 06.03.22, 16 Uhr In Bremen eskalierten am Sonntagnachmittag scheinbar alltägliche Verkehrssituationen. In Peterswerder fuhr ein Autofahrer nach einem Streit auf einen Mann zu und touchierte dabei eine Tür und in Walle führte eine Straßenüberquerung zu einer handfesten Schlägerei. Ein 41 Jahre alter Mann parkte seinen VW Tiguan am rechten Fahrbahnrand ...

mehr