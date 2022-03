Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0151--Staatsanwaltschaft und Polizei Bremen erfolgreich gegen Drogenhandel--

Bremen (ots)

Ort: Bremen Zeit: 10.03.22

Am Donnerstagmorgen durchsuchten Ermittlerinnen und Ermittler der Polizei Bremen im Auftrag der Staatsanwaltschaft neun Wohn- und Geschäftsanschriften in Bremen, eine in Niedersachsen und ein weiteres Objekt in Baden Württemberg. Grund ist der Verdacht des gewerbsmäßigen Handels mit Drogen. Es konnten Rauschgift und Bargeld beschlagnahmt werden.

Im Rahmen der ermittlungsbegleitenden Finanzermittlungen konnten Vermögensarreste in Höhe von ca. 490.000 Euro erwirkt werden. Neben Beweismitteln wie Cannabis, Bargeld und Mobiltelefonen wurden hochwertige Häcksler und Gartenmaschinen sowie zwei Lastwagen beschlagnahmt. Der Großeinsatz beruhte auf über mehrere Monate andauernde, intensive Ermittlungen, u. a. in Zusammenhang mit Erkenntnissen aus entschlüsselten Encrochat-Daten. Die komplexen Ermittlungen der Kriminalpolizei unter Federführung der Staatsanwaltschaft Bremen richten sich derzeit gegen insgesamt vier Beschuldigte im Alter zwischen 28 bis 54 Jahren.

Weiterführende Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Bremen.

