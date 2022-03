POL-DO: 21-Jährige übersieht Stauende auf der A 1 bei Hamm/Bergkamen - zwei Personen verletzt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0379 Ein unbekannter Täter hat am Freitag den 15. Oktober 2021 ein hochwertiges E-Bike vor einem Restaurant in Lünen gestohlen. Durch ersten Ermittlungen ist bekannt, dass ein Mann zwischen 19.30 - 19.45 Uhr vor dem Restaurant "El Greco" in der Königsheide in Lünen ein weißes E-Bike der Marke "Riese und Müller" gestohlen hat. Nun sucht ...

