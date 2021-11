Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Körperverletzungen in Friesoythe

Tatort: Elbestraße In der Nacht auf den 07.11.2021 kam es im Stadtbereich Friesoythe in den frühen Morgenstunden zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen, bei denen die Beteiligten teilweise leicht verletzt wurden. Die Verletzungen mussten durch eingesetzte Rettungswagenbesatzungen vor Ort behandelt werden. Die eingesetzten Polizeibeamten sprachen mehrere Platzverweise aus. Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzungen werden derzeit noch ermittelt.

Körperverletzung und Sachbeschädigung in Strücklingen Tatort Hauptstraße Ein Streit um einen Hund eskalierte am Samstagnachmittag in einer gegenseitigen Körperverletzung. Bei der Auseinandersetzung wurden zwei PKW der involvierten Personen beschädigt. Weiterhin wurde eine Person, die den Streit vor Eintreffen der Polizei schlichten wollte, verletzt. Um die Situation vor Ort zu beruhigen und um weitere Straftaten zu verhindern, sprachen die eingesetzten Polizeibeamte mehrere Platzverweise aus. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell