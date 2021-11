Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Nachtragsmeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Am 06.11.2021, um 07:10 Uhr, befuhr ein 20-Jähriger aus Cloppenburg die Straße "Cappelner Damm in 49661 Cloppenburg aus Richtung Cappeln in Fahrtrichtung Cloppenburg. Auf gerader Strecke kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Es besteht der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zudem ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er selbst und seine drei Mitfahrer (23 Jahre/weiblich, 22 J./m., 27 J./w., alle aus Cloppenburg und Umgebung) werden durch den Verkehrsunfall leicht bis schwer verletzt. Die Fahrzeuginsassen wurden vor Ort vom Rettungsdienst und im weiteren Verlauf in den örtlichen Krankenhäusern ärztlich behandelt. Am betroffenen PKW entsteht Totalschaden. Bei dem 20-jährigen Fahrzeugführer wurde von einem Arzt eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Die Feuerwehr war ebenfalls mit vier Fahrzeugen vor Ort, da ein Fahrzeuginsasse vermutlich kurzzeitig eingeklemmt im PKW saß. Er konnte sich jedoch eigenständig aus dem PKW begeben. Zudem half die Feuerwehr dabei einen Hund, der sich zum Unfallzeitpunkt im Kofferraum befand und dann die Unfallörtlichkeit verließ, wieder einzufangen. Seitens der Polizei Cloppenburg wird ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell