POL-KN: (Singen am Hohentwiel, Landkreis Konstanz) Unfallflucht auf dem Parkplatz der Haldenwang-Schule - Polizei sucht Zeugen (18.01.2021)

Singen am Hohentwiel, Landkreis Konstanz (ots)

Bereits am vergangenen Montag, 18.01., ist es zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz der Haldenwang-Schule an der Münchriedstraße gekommen, zu welcher die Polizei nun Zeugen sucht. Im Zeitraum von 07.40 Uhr bis 12.30 Uhr am Vormittag des vergangenen Montags prallte ein derzeit noch unbekannter Autofahrer vermutlich beim Einparken gegen einen auf dem Parkplatz abgestellten Toyota. Ohne sich um den angerichteten Schaden am anderen Auto in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher vom Parkplatz. Die Polizei Singen (07731 888-0) hat entsprechende Ermittlungen wegen der begangenen Unfallflucht eingeleitete und bittet um sachdienliche Hinweise.

