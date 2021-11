Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verdacht Fahren unter Drogeneinfluss

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 01.15 Uhr, wurde ein 29-jähriger Cloppenburger im Jammertal mit seinem Pkw kontrolliert. Da ein Drogenvortest positiv verlief wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Emstek - Verkehrsunfall

Am Samstagabend, gegen 18.05 Uhr, kam es bei einem Verkehrsunfall auf der Eichenallee in Emstek zu einem Zusammenstoß zwischen zwei entgegenkommenden Fahrzeugen. Ein 24-jähriger aus Cappeln stieß hierbei mit seiner Erntemaschine mit dem Pkw einer 63-jährigen Dame aus Emstek zusammen. Diese wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von ca. 7000,- Euro.

Molbergen - Fahrzeugtuning

Am Samstagabend, gegen 21.20 Uhr, wurde in Molbergen im Bereich der Industriestraße ein 29-jähriger Molberger mit seinem Pkw kontrolliert. Aufgrund technischer Veränderungen am Fahrwerk und der angebrachten Rad- / Reifenkombination war die Betriebserlaubnis jedoch erloschen und die Weiterfahrt wurde untersagt. Es wurde ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet.

