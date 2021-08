Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trunkenheit im Verkehr durch Radfahrer

Leistadt (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden durch eine Streife der Polizei Bad Dürkheim mehrere Radfahrer in Leistadt gesichtet. Einer der Radfahrer flüchtete zunächst, konnte jedoch in einem Gebüsch sitzend festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei dem 17-Jährigen aus der VG Freinsheim 3,26 Promille. Dem Radfahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Im Anschluss wurde er an seinen Erziehungsberechtigten überstellt.

