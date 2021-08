Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trunkenheit im Verkehr, ohne Versicherung auf E-Scooter

Bad Dürkheim (ots)

Einer Dürkheimer Polizeistreife fiel am Freitagabend gegen 18:30 Uhr ein E-Scooter ohne gültiges Versicherungskennzeichen, besetzt mit zwei jungen Männern, in der Seebacher Straße auf. Beim Anhalteversuch sprang der Sozius vom E-Scooter ab, der Fahrer fuhr zunächst weiter und flüchtete fußläufig. Auf der Flucht warf der Fahrer eine Umhängetasche weg. Die beiden 18-Jährigen aus Bad Dürkheim und der VG Freinsheim konnten durch die Polizei eingeholt und kontrolliert werden. In der weggeworfenen Tasche wurde ein Joint aufgefunden. Es ergab sich der Verdacht, dass der Dürkheimer den E-Scooter unter dem Einfluss von Betäubungsmittel führte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell