POL-LG: ++ alleinbeteiligt von Fahrbahn abgekommen - frontal mit Baum kollidiert - schwer verletzt ++ Abgestellte Pakete vor Haustür entwendet - Hinweise ++ ... die Polizei kontrolliert

Lüneburg

Lüneburg - Abgestellte Pakete vor Haustür entwendet - Hinweise

Zu einem Diebstahl mehrerer Pakete kam es am 09.03. gegen 13:35 Uhr in der Straße Hinter der Saline. Ein Paketzusteller stellte nach ersten Erkenntnissen einige Pakete vor eine Hauseingangstür. Diese wurden in der Folge in einem unbeobachteten Moment durch Unbekannte entwendet. Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch unbekannt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Angeschlossenes Pedelec (E-Bike) vor Wohnhaus entwendet - Hinweise

Ein mittels Faltschloss gesichertes Pedelec der Marke Winora wurde am Mittwochvormittag vor der Wohnanschrift der Besitzerin in der Straße In der Weide entwendet. Der Tatzeitraum liegt zwischen 09:00 Uhr und 11:00 Uhr. Der Sachschaden liegt bei 2000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Die Polizei kontrolliert ... - Strafverfahren eingeleitet

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Nacht zum 10.03. in der Lindenstraße wurde festgestellt, dass der 25-jährige Fahrer eines E-Scooters diesen ohne den erforderlichen Versicherungsschutz führte. Bei einer weiteren Verkehrskontrolle in der Nacht, konnte gegen 02:55 Uhr auf der Bundesstraße 4 festgestellt werden, dass der 36-jährige Fahrer eines Pkw Mercedes diesen ohne die erforderliche Fahrerlaubnis führte. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Lüneburg - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrerin

Am Morgen des 09.03. kam es gegen 07:30 Uhr im Bereich der Willy-Brandt-Straße Ecke Friedrich-Ebert-Brücke zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 58-jährigen Fahrer eines Pkw VW und einer 50-jährigen Radfahrerin. Der 58-Jährige beabsichtige mit seinem Pkw von der Willy-Brandt-Straße nach rechts auf die Friedrich-Ebert-Brücke abzubiegen. Hierbei übersah er die von rechts kommende und bevorrechtigte Radfahrerin, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die Radfahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 150 Euro.

Lüneburg - Verursacher flüchtet nach Verkehrsunfall - Zeugenhinweise

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Morgen des 09.03. zwischen 09:00 Uhr und 11:00 Uhr in der Straße Im Redder. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer touchierte einen geparkten Pkw Mercedes C220, sodass ein erheblicher Sachschaden von gut 3000 Euro entstand. Der Verursacher flüchtete im Anschluss unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Kontrollen der Polizei

Im Laufe des Nachmittages des 09.03. wurden im Stadtgebiet Lüneburg und auch im Bereich Melbeck diverse Verkehrskontrollen durchgeführt. Innerhalb weniger Stunden konnten acht Ordnungswidrigkeiten festgestellt werden. Darunter unter anderem die Nutzung von Mobiltelefonen während des Fahrens im Auto und Verstöße gegen die Gurtpflicht.

Bardowick - Versuchter Einbruch in Lagerraum - Täter flüchten ohne Diebesgut - Hinweise

Zu einem versuchten Einbruch kam es in der Nacht zum 10.03. gegen 01:20 Uhr in der Straße Im Kuhreiher. Bisher Unbekannte versuchten nach ersten Erkenntnissen die Seitentür des Lagerraumes eines Hofes gewaltsam zu öffnen. Ein Eindringen in das Objekt erfolgte nicht.

Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-799400, entgegen.

Dahlenburg - Unfall beim Überholen - Fahrerin leicht verletzt

Am Morgen des 10.03. kam es gegen 07:40 Uhr auf der Bundesstraße 216 zu einem Verkehrsunfall beim Überholen. Die 57-jährige Fahrerin eines Pkw Toyota befand sich bereits im Überholvorgang, als ein weiterer 45-jähriger Fahrer eines Pkw VW ebenfalls zum Überholen ansetzte. Im Zuge dessen kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die 57-Jährige kam mit ihrem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und blieb auf einem Acker stehen. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An den Pkw entstand Sachschaden von gut 3000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - alleinbeteiligt von Fahrbahn abgekommen - frontal mit Baum kollidiert - schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein 58 Jahre alter Fahrer eines Transporters Peugeot in den Nachtstunden zum 10.03.22 auf der Landesstraße 255. Der Mann war gegen 02:45 Uhr zwischen Metzingen und Sarchem unterwegs, kam alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab, touchierte einen Baum und kollidierte frontal mit einem weiteren Baum. Der Mann wurde im Fahrzeug eingeklemmt und wusste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Er wurde schwerverletzt in eine Klinik gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 15.000 Euro.

Gartow - betrunkener Autofahrer fährt rückwärts gegen Streifenwagen

Unmittelbar vor einer bevorstehenden Verkehrskontrolle fuhr ein betrunkener Autofahrer auf dem Gelände einer Tankstelle in der Springstraße in den späten Nachmittagsstunden des 09.03.22 rückwärts gegen einen Streifenwagen. Bei dem 61 Jahre alten Fahrer des Pkw VW Golf stellten die Beamten gegen 17:20 Uhr einen Alkoholwert von 1,68 Promille fest. Am Streifenwagen entstand Sachschaden an der Frontschürze in Höhe von gut 300 Euro. Die Polizei stellte im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens den Führerschein des Mannes sicher.

Clenze - Einbrecher auf Fabrikgelände - Putzfrau überrascht maskierte Täter - Flucht mit Kleintransporter ohne Beute

In die Büroräume einer Fabrik im Dalitzer Weg brachen drei Unbekannte in den frühen Morgenstunden des 10.03.22 gegen 05:55 Uhr ein. Die Täter hatten sich maskiert und versuchten über das Dach und ein ins Gebäude einzubrechen. Dort wurden sie von einer Putzfrau überrascht, so dass sie die Flucht ergriffen und vermutlich mit einem Kleintransporter ohne Beute wegfuhren. Eine Fahndung nach den Tätern verlief ohne Erfolg. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.500 Euro. Hinweise zu den Personen bzw. dem Transporter nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 54 Jahre alten Fahrer eines Pkw Audi stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 09.03.22 in der Fichtestraße. Bei der Kontrolle des Mannes stellten die Beamten gegen 17:00 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv. Er räumte den Konsum eines Joints ein.

Dannenberg - "grün statt blau" - neues Versicherungskennzeichen fällig - Polizei ahndet Verstöße

Gleich in mehreren Fällen musste die Polizei im Verlauf des 09.03.22 E-Scooter-Fahrer mit noch "alten" Versicherungskennzeichen aus dem Jahre 2021 stoppen und entsprechende Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz einleiten. Ein 22-Jähriger war u.a. gegen 19:00 Uhr in der Lüchower Straße mit einem E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs.

Vor dem Hintergrund, dass entsprechende Versicherungen für weit weniger als 50 Euro im Jahr abzuschließen sind, mahnt die Polizei Fahrzeugführer jetzt schnell zu handeln.

Hintergrund:

"Alle Jahre wieder ..." - Am 1. März beginnt für Motor- und Elektroroller sowie versicherungspflichtige Elektrofahrräder (u.a. Kleinkrafträder wie Mofas und Mopeds, E-Scooter, S-Pedelecs, elektrische Krankenfahrstühle, ...) das neue Versicherungsjahr. Die Fahrzeuge benötigen dann ein neues Versicherungskennzeichen und dürfen vom 01.03.2022 - 28.02.2023 nur noch mit dem grünen Kennzeichen unterwegs sein. Die blauen Versicherungskennzeichen verlieren ihre Gültigkeit.

Neu ist seit dem letzten Jahr, dass die Möglichkeit besteht, sich anstatt für die herkömmlichen Kennzeichen aus Aluminium- oder Stahlblech, für eine Klebefolie zu entscheiden, so dass geklebt anstatt geschraubt werden kann. Bei den Folienkennzeichen wird eine Trägerplatte aus Kunststoff mehrere Jahre verwendet; nur die oberste dünne fälschungssichere Plastikschicht wird gewechselt.

"Wer mit "alten" Kennzeichen weiterfährt, hat keinen Haftpflichtversicherungsschutz mehr und macht sich strafbar❗", sagt auch unser Verkehrssicherheitsberater Polizeioberkommissar Martin Schwanitz (vom Präventionsteam der Polizei Lüneburg). Die Strafbarkeit liegt auch vor, wenn man sie fahrlässig begeht, also schlicht vergessen hat, an das neue Schild zu denken.

Bundesweit sind die Versicherungskennzeichen in allen Versicherungsagenturen vor Ort, bei vielen Banken und Sparkassen sowie Automobilclubs erhältlich.

Uelzen

Uelzen - Vandalismus bei Lehrpfad

Einen Sachschaden von gut 1.000 Euro verursachten Unbekannte u.a. in der Nacht zum 10.03.22 auf einem Gelände der Christengemeinde in der Von-Estorff-Straße. Gegen 04:20 Uhr wurde ein noch brennendes unbeaufsichtigtes Lagerfeuer auf dem Gelände festgestellt. Parallel war die Tür eines Gartenhäuschens eingetreten sowie ein Bauwagen beschädigt. Die Polizei ermittelt. Parallel wurde in der Nacht auf einem angrenzenden Gelände - Kleingarten - ein größeres Feuer auch mit Reifen und alten Sachen entzündet sowie ein Schuppen aufgebrochen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bevensen - Fahrräder von Grundstück gestohlen

Zwei Fahrräder der Marke Pegasus stahlen Unbekannte im Zeitraum vom 03. bis 06.03.22 von einem Grundstück in der Josepha-von-Siebold-Straße. Es entstand ein Schaden von mehr als 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Bad Bodenteich - professionelle Ladendiebe flüchten

Zu einem gemeinschaftlichen Ladendiebstahl bei einem Discounter in der Bergstraße kam es in Abendstunden des 09.03.22 gegen 19:00 Uhr. Nach derzeitigen Ermittlungen waren dabei insgesamt vier Personen arbeitsteilig aktiv. Nachdem zwei Täter den Bestand im Markt bzgl. Elektronikartikel ausbaldowert hatten, betrat eine weitere Person mit einem Rucksack den Markt und steckte in diesen mehrere Tablets, Mobiltelefone sowie weitere Elektronikartikel. Damit ergriff dieser in der Folge die Flucht, indem er über eine Absperrung sprang. Parallel griff ein vierter Täter nach Elektronikartikeln und flüchtete. Die Täter, die in gebrochenem deutsch sprachen, flüchteten zu Fuß, sollen sich jedoch zuvor mit einem Pkw Art Caddy auf dem Parkplatz aufgehalten haben. Erste Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg.

Wrestedt - Einbruch in Gartenhütte bei Fischteichen

Auf das eingefriedete Gelände der Fischteiche Zum Fahrenbeck drangen Unbekannte im Zeitraum vom 04. bis 08.03.22 ein. Die Täter durchtrennten eine Sicherungskette und stahlen aus einer Gartenhütte einen Freischneider, ein Notstromaggregat sowie eine Schmutzwasserpumpe. Es entstand ein Schaden von mehr als 600 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Wrestedt, Tel. 05802-98715-0, entgegen.

Eimke/Gerdau - Kollision nach wildem Überholmanöver - Verursacher fährt weiter

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei gegen einen Fahrer eines orange- farbenden vermutlich Pritschenwagens aus dem Landkreis Heidekreis. Der Pritschenwagen hatte hinter einem weiteren Pkw auf der Bundesstraße 71 in Fahrtrichtung Gerdau kurz hinter dem Abzweig Gr. Süstedt ein Traktorgespann überholt. Ein entgegenkommender Pkw Toyota Yaris eines 22-Jährige musste dabei gegen 16:30 Uhr stark abbremsen, um eine Kollision zu verhindern. Ein dahinterfahrenden Pkw VW fuhr auf den Toyota auf und schob diesen in eine Leitplanke. Der Traktor wich ebenfalls aus und überfuhr einen Leitpfosten. Es entstand ein Sachschaden von gut 6.500 Euro. Die beiden Fahrer des Toyota sowie des VW erlitten leichte Verletzungen. Gegen den noch unbekannten Fahrer des Pritschenwagens wird wegen Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

Eimke - auf Bundesstraße verunfallt - schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein 18 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Polo in den frühen Morgenstunden des 10.03.22 auf der Bundesstraße 71. Der junge Mann war gegen 05:20 Uhr zwischen Gr. Süstedt und Eimke ins Schleudern gekommen, kollidierte mit einer Leitplanke, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Er wurde ärztlich behandelt. Es entstand ein Sachschaden von gut 2.000 Euro.

