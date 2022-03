Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ tödlicher Verkehrsunfall ++ Pkw bleibt aus unbekannter Ursache auf Bundesstraße 4 stehen ++ weiteres Fahrzeug fährt auf diesen auf ++

Lüneburg (ots)

Landkreis Lüneburg

Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es in den Mittagsstunden des 09.03.2022 auf der Bundesstraße 4 zwischen den Anschlussstellen Häcklingen und Deutsch Evern in Fahrtrichtung Norden. Der 63-jährige Fahrer eines Pkw Opel Corsa war nach derzeitigen Ermittlungen gegen 12:20 Uhr aufgrund ungeklärter Ursache auf der rechten Fahrbahn der B4 zum Stehen gekommen. Ein 31-jähriger Fahrer eines Pkw Audi erkannte den stehenden Pkw zu spät und fuhr auf diesen auf. Der 31-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Hintergrund für den Verkehrsunfall waren vermutlich gesundheitliche Probleme des 63-jährigen Fahrers. Dieser wurde noch am Einsatzort reanimationspflichtig und starb in der Folge im Krankenhaus. Für die Bergungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme, zu der auch eine Drohne eingesetzt wurde, musste die B4 bis in die Nachmittagsstunden voll gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell