POL-LG: ++ Lüneburg - Trickdiebe beklauen 86-Jährige - Zeugenhinweise ++ Hanstedt I, OT. Brauel - Kleintransporter mit Kindern kollidiert mit Pkw - fünf Leichtverletzte ++

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 09.03.2022

Lüneburg

Lüneburg - Trickdiebe beklauen 86-Jährige - Zeugenhinweise

Am späten Nachmittag des 08.03. kam es im Bereich der Straße Bleckengrund zu einem Diebstahl zum Nachteil einer 86-jährigen Lüneburgerin. Zwei bisher unbekannte männliche Täter gaben sich an der Haustür als Techniker für Messungen neuer Fernsehleitungen aus. Während einer der Täter die 86-Jährige ablenkte, begab sich der Zweite vermutlich ins Schlafzimmer. Der Verlust von Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro fiel der 86-Jährigen auf, als die beiden Täter die Wohnung schon verlassen hatten. Die Polizei ermittelt.

Personenbeschreibung:

- Männlich - südosteuropäisches Erscheinungsbild - Bart - schwarze Kleidung/schwarze Handschuhe - eine Person circa 1,85cm, zweite Person etwas kleiner

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Die Polizei gibt in diesem Zusammenhang Tipps, wie Sie sich verhalten sollten.

- Vergewissern Sie sich vor dem Öffnen der Tür, wer zu Ihnen will: Schauen Sie zuvor durch den Türspion oder aus dem Fenster. Benutzen Sie die Türsprechanlage. - Lassen Sie niemals Fremde in Ihre Wohnung. - Versuchen Sie, bei unbekannten Besuchern einen Nachbarn hinzu zu bitten oder bestellen Sie den Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. - Lassen Sie nur Handwerker rein, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt wurden. - Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen einen Dienstausweis, prüfen sie ihn sorgfältig (Druck? Foto? Stempel?) bei gutem Licht. Rufen Sie im Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Lassen Sie währenddessen Ihre Tür versperrt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus. - Informieren Sie die Polizei, sollte Ihnen etwas verdächtig vorkommen.

Adendorf - Streitigkeiten unter Nachbarn enden in einer Körperverletzung

Am Nachmittag des 08.03. kam es gegen 16:15 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung in dem Keller eines Wohnhauses. Eine 37-jährige Bewohnerin erwischt nach ersten Erkenntnissen ihren 34-jährigen Nachbarn dabei, wie er versuchte gewaltsam einen der Keller im Haus zu öffnen. Daraufhin gerieten beide in einen Streit, indessen der 34-Jährige seine Nachbarin schlug und ihr auch mehrfach gegen den Kopf trat. Aus diesem Grund ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Die 37-Jährige wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen ins Klinikum verbracht.

Lüneburg - Häusliche Gewalt zwischen Partnern - "Wer schlägt, der geht!"

Am Abend des 08.03. kam es in der Lüneburger Altstadt innerhalb einer Wohnung zu Streitigkeiten zwischen einem 32-Jährigen und seiner Lebensgefährtin. Gegen 22:00 Uhr eskalierte nach ersten Erkenntnissen ein zunächst verbaler Streit, indem der 32-Jährige seiner Freundin einen Kopfstoß verpasste, sodass diese eine Kopfplatzwunde erlitt. Das Opfer wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum verbracht. Der 32-Jährige wurde durch die alarmierte Polizei für mehrere Tage der gemeinsamen Wohnung verwiesen.

Lüneburg - Diebstahl aus Pkw - Seitenscheibe eingeschlagen - Hinweise

Im Laufe des Nachmittages des 08.03. kam es im Parkhaus des Kurzentrums an der Soltauer Straße zu einem Diebstahl aus einem Pkw VW Up. Zwischen 16:00 Uhr und 21:00 Uhr schlugen Unbekannte eine Seitenscheibe des Pkw ein und entwendeten aus dem Fahrzeug gelagerte Taschen. Der Sachschaden liegt bei einigen hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Bleckede - Unfall mit Linienbus - Kind wird leicht verletzt

Am Morgen des 09.03. kam es gegen 07:50 Uhr auf der Lüneburger Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus. Der 72-jährige Fahrzeugführer des Linienbusses beabsichtigte aus einer Haltestelle herauszufahren. Ein dahinter befindlicher 66-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Mercedes beabsichtigte nach ersten Erkenntnissen noch an dem Bus vorbeizufahren. Aufgrund von Gegenverkehr musste der Linienbus eine Notbremsung einleiten. Hierbei wurde ein 7-jähriges Kind in dem Linienbus leicht verletzt. Zu einem Sachschaden kam es nicht.

Bleckede - Unfall zwischen Pkw und Rollerfahrerin

Am 09.03. gegen 07:50 Uhr kam es zu einem weiteren Verkehrsunfall in der Friedrich-Kücken-Straße. Die 31-jährige Fahrerin eines Pkw VW beabsichtigte nach links abzubiegen, wobei sie vermutlich aufgrund tiefstehender Morgensonne eine von rechts kommende 21-jährige Rollerfahrerin übersah. Diese stürzte daraufhin und verletzte sich leicht. Am Einsatzort war neben einem Rettungswagen auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Es entstand ein Sachschaden von gut 3000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - Radfahrer übersehen - schwer verletzt

Schwerere Verletzungen erlitt ein 56 Jahre alter Radfahrer in den Nachmittagsstunden des 08.03.22 auf der Landesstraße 231 - Drawehnertorstraße. Ein 61 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW hatte den auf dem Radweg fahrenden Mann beim Einbiegen auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes übersehen. Es entstand ein Sachschaden von gut 2.000 Euro.

Wustrow - Einbruch in Wohnhaus - Uhren und Schmuck erbeutet

In ein Einfamilienhaus Am Bahndamm brachen Unbekannte im Zeitraum vom 07. auf den 08.03.22 ein. Die Täter brachen ein Fenster auf, gelangten ins Gebäude und nahmen Uhren sowie Münzen mit. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Dannenberg - "angerempelt und geschlagen"

Ein bisher Unbekannter rempelte in den Abendstunden des 08.03.22 im Bereich des Fußwegs neben der Bundesstraße 191 einen 16-Jährigen an und schlug ihm gegen 19:45 Uhr grundlos anschließend zweimal mit der Faust ins Gesicht. Im Anschluss verschwand der Unbekannte. Der Jugendliche erlitt Verletzungen. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Wustrow - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 42 Jahre alten Fahrer eines Pkw Seat stoppte die Polizei in den frühen Nachmittagsstunden des 08.03.22 in der Bahnhofstraße. Bei der Kontrolle des Mannes aus der Region gegen 14:00 Uhr stellten die Beamten bei diesen den Einfluss von Drogen fest. Der Konsum von Marihuana wurde eingeräumt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lüchow - ... die Polizei kontrolliert

Den Verkehr kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 08.03.22 im Lüchower Stadtgebiet. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt acht Verkehrsverstöße, u.a. Handy, Gurt und Rotlicht.

Uelzen

Hanstedt I, OT. Brauel - Kleintransporter mit Kindern kollidiert mit Pkw - fünf Leichtverletzte

Zu einer Kollision eines Kleintransporters mit Kindern sowie einem Pkw kam es in den Morgenstunden des 09.03.22 auf der Landesstraße 250 in Höhe des Abzweig Richtung Allenbostel. Ein 38 Jahre alter Fahrer eines Kleinbusses Fiat Ducato war gegen 07:15 Uhr auf der Landesstraße in Richtung Hanstedt I unterwegs und musste aufgrund eines vor ihm fahrenden Transporters abbremsen. Der Fahrer erkannte die Situation zu spät, wich auf die Gegenfahrbahn aus und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw VW Polo einer 26-Jährigen. Beide Fahrer*innen sowie die drei Kinder im Transporter im Alter von 4, 7 und 8 Jahren erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 13.000 Euro. Die Landesstraße musste für die Unfallaufnahme teilweise voll gesperrt werden.

Uelzen - Fahrrad Probe gefahren - "weg war er"

Unter dem Vorwand ein Fahrrad Probe zu fahren, erschien ein Mann in den Mittagsstunden des 08.03.22 bei einem Fahrradhändler in der Lüneburger Straße. Der Mann zeigte sich interessiert, hinterließ auch seine angeblichen Personalien, verschwand jedoch gegen 11:50 Uhr mit einem Herrenfahrrad WINORA. Fahndungsmaßnahmen nach dem Dieb verliefen ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen auch zu den angegebenen Personalien dauern an. Es entstand ein Schaden von gut 2.800 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - "grün statt blau" - neues Versicherungskennzeichen fällig - Polizei ahndet Verstöße

Gleich in mehreren Fällen musste die Polizei im Verlauf des 08.03.22 E-Scooter-Fahrer mit noch "alten" Versicherungskennzeichen aus dem Jahre 2021 stoppen und entsprechende Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz einleiten. Ein 22-Jähriger war u.a. gegen 19:20 Uhr in der Birkenallee mit einem E-Scooter mit blauem Versicherungskennzeichen unterwegs.

Vor dem Hintergrund, dass entsprechende Versicherungen für weit weniger als 50 Euro im Jahr abzuschließen sind, mahnt die Polizei Fahrzeugführer jetzt schnell zu handeln.

Hintergrund:

"Alle Jahre wieder ..." - Am 1. März beginnt für Motor- und Elektroroller sowie versicherungspflichtige Elektrofahrräder (u.a. Kleinkrafträder wie Mofas und Mopeds, E-Scooter, S-Pedelecs, elektrische Krankenfahrstühle, ...) das neue Versicherungsjahr. Die Fahrzeuge benötigen dann ein neues Versicherungskennzeichen und dürfen vom 01.03.2022 - 28.02.2023 nur noch mit dem grünen Kennzeichen unterwegs sein. Die blauen Versicherungskennzeichen verlieren ihre Gültigkeit.

Neu ist seit dem letzten Jahr, dass die Möglichkeit besteht, sich anstatt für die herkömmlichen Kennzeichen aus Aluminium- oder Stahlblech, für eine Klebefolie zu entscheiden, so dass geklebt anstatt geschraubt werden kann. Bei den Folienkennzeichen wird eine Trägerplatte aus Kunststoff mehrere Jahre verwendet; nur die oberste dünne fälschungssichere Plastikschicht wird gewechselt.

"Wer mit "alten" Kennzeichen weiterfährt, hat keinen Haftpflichtversicherungsschutz mehr und macht sich strafbar❗", sagt auch unser Verkehrssicherheitsberater Polizeioberkommissar Martin Schwanitz (vom Präventionsteam der Polizei Lüneburg). Die Strafbarkeit liegt auch vor, wenn man sie fahrlässig begeht, also schlicht vergessen hat, an das neue Schild zu denken.

Bundesweit sind die Versicherungskennzeichen in allen Versicherungsagenturen vor Ort, bei vielen Banken und Sparkassen sowie Automobilclubs erhältlich.

Uelzen - Einbruch in ehem. Gaststätte - Zigarettenautomaten aufgebrochen - Beute unbekannt

In eine ehemalige Gaststätte in der Rademacherstraße brachen Unbekannte im Zeitraum vom 02. bis 08.03.22 ein. Die Täter öffneten gewaltsam eine Notausgangstür und dann im Inneren einen Zigarettenautomaten. Angaben zum Diebesgut und ob überhaupt etwas gestohlen wurde, können derzeit nicht gemacht werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - "aufmerksamer Zeuge" - Pkw beim Rückwärtsfahren touchiert - Verursacherin fährt weiter

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei gegen einen 63 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Renault. Die Frau hatte in den Morgenstunden des 08.03.22 auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Hambrocker Straße beim Rückwärtsausparken einen Pkw Mercedes touchiert und war anschließend weitergefahren. Es entstand ein Sachschaden von gut 3.000 Euro. Nach dem Hinweis eines aufmerksamen Augenzeugen konnte die Verursacherin ermittelt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Die Polizei lobt in diesem Zusammenhang auch das aufmerksame Verhalten des Zeugen. "Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt! Denken Sie daran. Es könnte auch immer ihr Auto sein, welches angefahren wird. Keine möchte gern auf dem Schaden sitzen bleiben!?"

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den frühen Nachmittagsstunden des 08.03.22 in der Ripdorfer Straße. Dabei waren insgesamt 11 Fahrer zu schnell unterwegs.

