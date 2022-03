POL-LG: ++ Lüneburg - Sachbeschädigung an der Sporthalle der Herder-Schule - Hinweise ++ Bad Bevensen - Einbruch ins Pfarramt ++ Uelzen - "Häusliche Gewalt" - Wegweisung -> "Wer schlägt geht!" ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 07.03.2022

Lüneburg

Lüneburg - Zusammenstoß zwischen Radfahrerin und Fußgänger - Zeugenhinweise

Bereits am 26.02. kam es in der Bahnhofstraße gegen 17:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einer Radfahrerin. Ein circa 14-16 Jahre alter männlicher Fahrgast eines Linienbusses verließ in Höhe des dortigen Hotels den Bus, dabei kam es auf dem Fahrradstreifen zu einem Zusammenstoß mit einer dort befindlichen 21-jährigen Radfahrerin. Diese wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der jugendliche Fahrgast entfernte sich im Anschluss ohne Angabe seiner Daten.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Einfamilienhaus - Schmuck entwendet - Hinweise

Zu einem Einbruch kam es zwischen dem 04.03. und dem 05.03. in ein Einfamilienhaus im Brandheider Weg. Unbekannte gelangten über die Terrassentür in das Objekt und entwendeten unter anderem Schmuck und Bargeld. Die Einbrecher flüchteten im Anschluss unerkannt. Der Sachschaden liegt bei einigen tausend Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Rullstorf - Sachbeschädigung eines Schaukastens - Zeugenhinweise

Am Wochenende, zwischen dem 05.03. und dem 06.03., wurde in der Straße Zur Buchholzheide die Glasscheibe eines dort befindlichen Schaukastens durch Unbekannte beschädigt. Der Sachschaden liegt bei gut 150 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-900590, entgegen.

Lüneburg - Sachbeschädigung an der Sporthalle der Herder-Schule - Hinweise

Zu einer Sachbeschädigung kam es zwischen dem 04.03. und dem 07.03. auf dem Gelände der Herder-Schule im Ochtmisser Kirchsteig. Unbekannte beschädigten die Wand der Sporthalle auf bisher unbekannte Art, sodass dort befindliche Platten Schaden nahmen. Die Schadenshöhe liegt bei 1000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Verursacher flüchtet nach Verkehrsunfall - Hinweise

Am 07.03. kam es gegen 08:30 Uhr zu einer Unfallflucht in der Volgerstraße. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Ausparken aus einer Parkbucht einen geparkten Pkw BMW X2. An diesem entstand ein Sachschaden von gut 2000 Euro. Der Verursacher flüchtete nach dem Unfall unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Keine polizeilich relevanten Meldungen.

Uelzen

Bad Bevensen - Einbruch ins Pfarramt - Täter gestört

In das Pfarramt/ -haus in der Pastorenstraße versuchte eine Unbekannter in der Nacht zum 07.03.22 einzubrechen. Dabei schlug der Täter gegen 00:15 Uhr eine Fensterscheibe ein, wurde in der Folge jedoch durch einen Anwohner bemerkt und gestört, sodass der Einbrecher die Flucht ergriff. Es entstand ein Sachschaden von gut 600 Euro. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - "Häusliche Gewalt" - Wegweisung -> "Wer schlägt geht!"

Eine Wegweisung für mehrere Tage erteilte die Polizei einem 55 Jahre alten Aggressor in den Abendstunden des 06.03.22. Der alkoholisierte Mann war gegen 20:30 Uhr in Streit mit seiner Ehefrau geraten und trat nach dieser. Parallel wurden Gegenstände in der Wohnung beschädigt. Die alarmierte Polizei verwies den Mann aus dem Gebäude und leitete ein Strafverfahren wegen Körperverletzung gegen ihn ein.

