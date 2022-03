POL-LG: ++ Lüneburg - Hochwertiges E-Bike gestohlen - Zeugenhinweise ++ Adendorf - Pkw beschädigt - Zeugen gesucht ++ Bad Bevensen - in leerstehenden Keller eingestiegen ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg (ots)

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 03.03.2022

Lüneburg

Lüneburg - Ladendetektiv bei Diebstahl verletzt - Täter gefasst

Am 02.03. gegen 11:30 Uhr wurde ein 46-jähriger Lüneburger in der Großen Bäckerstraße durch einen Ladendetektiv bei einem Diebstahl beobachtet. Der 46-Jährige entwendete Parfümflaschen und verließ das Geschäft. Durch den Ladendetektiv wurde der Dieb daraufhin gestellt. Dieser schlug den Ladendetektiv jedoch ins Gesicht, sodass dieser leicht an der Nase verletzt wurde. Durch die alarmierte Polizei konnte das Diebesgut im Wert von gut 200 Euro sichergestellt werden. Den 46-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen räuberischem Ladendiebstahl.

Lüneburg - Hochwertiges E-Bike gestohlen - Zeugenhinweise

Ein E-Bike der Marke Bergamont entwendeten Unbekannte am Nachmittag des 02.03. zwischen 14:30 Uhr und 15:00 Uhr in der Von-Dassel-Straße. Das Fahrrad war mit einem Schloss gesichert. Es entstand ein Schaden von über 1000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Einfamilienhaus - Einbrecher flüchtet - Hinweise

Zu einem versuchten Einbruch kam es am 02.03. gegen 11:00 Uhr in ein Einfamilienhaus im Kluskamp. Ein bisher unbekannter Täter gelangte vermutlich über den rückwärtigen Bereich in das Wohnhaus. Im Haus traf der Einbrecher auf den lebensälteren Bewohner und flüchtete im Anschluss. Diebesgut wurde nach ersten Erkenntnissen nicht erlangt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Fahrt unter Alkoholeinfluss

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 02.03. gegen 23:30 Uhr in der Artlenburger Landstraße wurde bei einem 46-jährigen Fahrer eines Pkw Audi festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab 0,7 Promille.

Amelinghausen - Diebstahl aus Schuppen - Zeugenhinweise

In der Nacht vom 02.03. auf den 03.03. wurde durch Unbekannte die Schließvorrichtung eines Schuppens auf dem Friedhof an der Uelzener Straße zerstört. Die Unbekannten entwendeten darin gelagertes Werkzeug. Der Sachschaden liegt bei einigen hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Amelinghausen, Tel. 05851-979440, entgegen.

Adendorf - Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Zwischen dem 02.03. und dem 03.03. wurde ein weißer VW Up im Kirchweg durch Unbekannte beschädigt. Auf bisher unbekannte Weise wurde das Auto auf der linken Seite beschädigt, sodass eine Delle entstand. Der Sachschaden liegt bei gut 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel. 04131-854010, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Wegweisung nach "Häuslicher Gewalt"

Für 14 Tage aus der gemeinsamen Wohnung verwies die Polizei in den späten Abendstunden des 02.03.22 einen 25-Jährigen. Der Mann hatte gegen 23:00 Uhr seine Lebensgefährtin geschlagen und getreten, sodass die Frau Verletzungen erlitt und medizinisch behandelt werden musste. Die alarmierte Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Körperverletzung ein und erteilte eine Wegweisung.

Uelzen

Uelzen - in den Weg gestellt, gedroht und geschlagen - Polizei ermittelt gegen Uelzener

Weil sie mit ihrem E-Scooter auf dem Gehweg fuhr, "bepöbelte" ein 55-Jähriger in den frühen Morgenstunden des 03.03.22 gegen 06:45 Uhr in der Bahnhofstraße eine 37 Jahre alte Uelzenerin. In der Folge fuhr der Mann hinter der jungen Frau hinterher, stellte sich ihr in den Weg, um sie an der Weiterfahrt zu hindern und sie zur Rede zu stellen. Ein 35-Jähriger kam der Frau zur Hilfe. Dabei kam es zu einem Handgemenge mit dem aufgebrachten 55-Jährigen, der dem 35-Jährigen dabei mit der Faust ins Gesicht schlug. Die Polizei ermittelt.

Bienenbüttel, OT. Grünhagen - Cross-Motorrad Yamaha aus Garage gestohlen

Ein nichtzugelassenes Cross-Motorrad Yamaha stahlen Unbekannte im Zeitraum vom 28.02. auf den 01.03.22 aus einem Carport Am Sülzbruch. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bienenbüttel, Tel. 05823-95400-0, entgegen.

Bad Bevensen - in leerstehenden Keller eingestiegen

Die Fensterscheibe eines leerstehenden Gebäudes (ehem. Hotel) im Haberkamp schlugen Unbekannte im Zeitraum vom 20.02. bis 02.03.22 ein und gelangten ins Gebäude. Gestohlen wurde vermutlich nichts. Es entstand ein Sachschaden von gut 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Suderburg/Holdenstedt - ... die Polizei kontrolliert das Überholverbot

Das Überholverbot auf der Bundesstraße 4 kontrollierte die Polizei abermals in den Mittagsstunden des 02.03.22. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt drei Verstöße.

