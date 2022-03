Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Einbruch in Imbiss - Lebensmittel, Getränke und Bargeld erbeutet ++ Polizei warnt aktuell: Erneut Anrufe von falschen Polizeibeamten und angeblichen Enkeln in der Region ++ Hund kreuzt Fahrbahn ++

Lüneburg (ots)

Presse - 02.03.2022 ++

Lüneburg

Bleckede - Einbruch in Imbiss - Lebensmittel, Getränke und Bargeld erbeutet

In einen Imbiss in der Industriestraße brachen Unbekannte im Zeitraum vom 28.02. auf den 01.03.22 ein. Die Täter schlugen ein Fenster ein und erbeuteten aus dem Imbiss Lebensmittel, Getränke sowie Bargeld. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-95117-0, entgegen.

Bleckede - Vandalismus - Schild abgeknickt

Ein Verkehrsschild im Moorweg knickten Vandalen in den Abendstunden des 01.03.22 ab und verursachten einen Sachschaden von gut 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-95117-0, entgegen.

Lüneburg/Adendorf - Polizei warnt aktuell: Erneut Anrufe von falschen Polizeibeamten und angeblichen Enkeln in der Region

Vor den Anrufen sog. falscher Polizeibeamter warnt abermals die "richtige" Polizei. Im Verlauf des gestrigen und heutigen Tages meldeten sich mehrere ältere Menschen aus der Region Lüneburg und Adendorf und berichteten der Polizei von entsprechenden Anrufen. Zu einem Schaden kam es bis dato nicht, da die Angerufenen besonnen reagierten und das Gespräch beendeten.

In diesem Zusammenhang appelliert die hiesige Polizei erneut an Kinder, Lebenspartner und Angehörige von älteren Menschen: "Sprechen Sie aktiv über diese Betrugsmaschen und vereinbaren Sie Verhaltensweisen bzw. Gespräche miteinander bei möglichen Anrufen! Werden Sie aktiv! Es ist Ihr Erbe/Vermögen, welches in die falschen Hände gerät."

Hier einige Tipps zum Schutz:

- Seien Sie misstrauisch - (be-) Sprechen Sie (sich) mit Ihren Angehörigen - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. - Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten. - Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen, angebliche Mitarbeiter von Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten. - Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sind, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige.

Lüneburg - betrunken unterwegs - 1,25 Promille

Einen 41 Jahre alten Fahrer eines Pkw Opel Corsa kontrollierte die Polizei in den Nachtstunden zum 02.03.22 in der Hamburger Straße. Bei der Kontrolle des Lüneburgers gegen 00:15 Uhr stellten die Beamten den Einfluss von Alkohol fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,25 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde im Rahmen des Strafverfahrens sichergestellt.

Lüneburg - Hund kreuzt Fahrbahn - von Pkw erfasst - Hund läuft verletzt weiter

Mit einem die Fahrbahn querenden Hund kollidierte ein 78 Jahre alter Fahrer eines Pkw Nissan in den Mittagsstunden des 01.03.22 auf der Kreisstraße 7 - Uelzener Straße. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.500 Euro. Der verletzte Hund lief anschließend davon. Auch eine Suche nach dem Tier verlief ohne Erfolg. Hinweise zu dem Hund nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 54 Jahre alten Fahrer eines Pkw Audi stoppte die Polizei in den Abendstunden des 01.03.22 in der Saaßer Chaussee. Bei der Kontrolle des Audi-Fahrers gegen 20:20 Uhr stellten die Beamten den Einfluss von Drogen fest. Der Konsum von Marihuana wurde eingeräumt.

Uelzen

Uelzen - 10.000 Euro Schaden nach Kollision

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den frühen Abendstunden des 01.03.22 in der Kagenbergstraße - Einmündung Groß Liederner Straße. Eine 35 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Ford hatte gegen 18:30 Uhr beim Einbiegen in die Groß Liederner Straße einen von rechts kommenden Pkw Hyundai eines 35-Jährigen übersehen, so dass es zur Kollision kam. Es entstand ein Sachschaden von gut 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit - Fahrverbot

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 01.03.22 auf der Bundesstraße 4 - Hoystorfer Berg. Dabei waren insgesamt sechs Fahrer zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste, ein 44-Jähriger Pkw-Fahrer, wurde mit 168 km/h gemessen. Ihn erwartet ein Fahrverbot.

