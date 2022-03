POL-LG: ++ Einbruch in Unterkunft - Bargeld, Uhren und Spielkonsole gestohlen ++ Jungen mit Fahrrad touchiert - leicht verletzt ++ Einbruch in Wohnhaus - Stehlgut unklar! ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg (ots)

Presse - 01.03.2022 ++

Lüneburg

Lüneburg, OT. Goseburg-Zeltberg - Einbruch in Unterkunft - Bargeld, Uhren und Spielkonsole gestohlen

In eine Wohneinrichtung - Außenstelle der "Herberge+" - brachen Unbekannte in den frühen Morgenstunden des 28.02.22 ein. Die Täter brachen gegen 06:30 Uhr eine Tür auf, gelangten ins Gebäude und nahmen Bargeld, mehrere Uhren sowie eine Spielkonsole mit. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Jungen mit Fahrrad touchiert - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein sechs Jahre alter fahrradfahrender Junge in den Nachmittagsstunden des 28.0.22 Am Wischfeld. Eine 78 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Mitsubishi wollte gegen 15:15 Uhr den Kreisverkehr - Hauptstraße - verlassen und ließ am Fußgängerüberweg einen Radfahrer passieren. Dabei übersah die Seniorin den hinter dem ersten Radfahrer kommenden Jungen. Das Kind erlitt leichte Verletzungen.

Lüchow-Dannenberg

Grabow - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 41 Jahre alten Fahrer eines Pkw Seat stoppte die Polizei in den frühen Morgenstunden des 01.03.22 in Grabow. Bei der Kontrolle des Seat-Fahrers gegen 06:55 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC und Amphetamine verlief positiv. Ihn erwarten entsprechende Strafverfahren.

Clenze, OT. Seelwig - Kiefern- und Eichenholz aus Wald abtransportiert

Gut 10-15 Festmeter Kiefer- und Eichenholz transportierten Unbekannte im Zeitraum vom 24. bis 27.02.22 aus einem Waldstück in Seelwig/Reddereitz. Hinweise nimmt die Polizei Clenze, Tel. 05844-97640-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen, OT. Oldenstadt - Einbruch in Wohnhaus - Stehlgut unklar!

In ein Wohngebäude Im Winkel brachen Unbekannte im Verlauf des 28.02.22 ein. Die Täter schlugen gewaltsam zwischen 08:00 und 14:00 Uhr eine Fensterscheibe ein, gelangten ins Gebäude und durchsuchten dieses. Ob etwas gestohlen wurde, ist aktuell nicht bekannt. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Geldtasche aus Pkw gestohlen

Aus einem nicht verschlossenen auf dem Parkplatz der Sparkasse in der Veerßer Straße abgestellten Pkw stahlen Unbekannte in den Morgenstunden des 28.02.22 eine Geldtasche mit Bargeld. Die Täter nutzten gegen 10:45 Uhr eine günstige Gelegenheit und griffen sich die Tasche aus dem Pkw. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Suhlendorf - Kollision zweier Pkw - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt eine Beifahrerin eines Pkw Opel Astra bei einem Verkehrsunfall in den Mittagsstunden des 28.02.22 am "Suhlendorfer Kreuz" - Bundesstraße 71. Eine 35 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Polo wollte gegen 12:00 Uhr auf der Landesstraße 265 aus Roche kommend auf die Bundesstraße 71 einfahren und kollidierte beim Linksabbiegen mit dem Pkw Opel eines 53-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden von gut 7.500 Euro.

Ebstorf - ... die Polizei überwacht den Verkehr

Den Verkehr überwachte die Polizei in den Morgenstunden des 01.03.22 im Bereich Ebstorf. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt sechs Verstöße, u.a. Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes sowie Handyverstöße.

