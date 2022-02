Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Frau unsittlich angefasst - Polizei ermittelt wegen sexueller Belästigung - Frau setzt sich zur Wehr, so dass Täter flüchtet - Zeugen gesucht ++ ... die Polizei kontrolliert - Straßenkriminalität

Lüneburg (ots)

Presse - 25.02.2022 ++

Lüneburg

Lüneburg - Frau unsittlich angefasst - Polizei ermittelt wegen sexueller Belästigung - Frau setzt sich zur Wehr, so dass Täter flüchtet - Zeugen gesucht

Wegen sexueller Belästigung ermittelt die Polizei nach einem Vorfall in den späten Nachmittagsstunden des 24.02.22 im Bereich des Kleingartenvereins Moldenweg am Kreidebergsee. Ein Mann hatte sich gegen 17:30 Uhr einer 33-Jährigen von hinten genähert und die Frau unsittlich berührt. Diese schrie den Mann an, so dass dieser die Flucht ergriff. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - schlanke Figur - ca. 20-30 Jahre alt - etwa 1,75 m - dunkle Hautfarbe - weiß/beige Jacke mit Kapuze über dem Kopf - blauer Rucksack mit auffällig großem weißen "Adidas"-Logo.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215 bzw. -1863, entgegen.

In diesem Zusammenhang lobt die Polizei auch nochmal das Verhalten der Frau und weist auch auf die Vortragsreihe bei der Polizei "Wie schützen sich Frauen - gegen Gewalt an Frauen" - Neue Termine in Lüneburg im Monat März (am 08., 10., 16., 18. und 22.03.33 - Voranmeldung unbedingt erforderlich!) ++ hin. -> https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59488/5144198

Lüneburg - "Achtung Anrufe von falschen Polizeibeamten!" - Seniorin legt Bargeld vor die Tür

Vor falschen Polizeibeamten warnt erneut die richtige Polizei. Im Zeitraum vom 23. auf den 24.02.22 fiel einer Seniorin aus dem Lüneburger Stadtteil Kreideberg auf Betrüger rein. Die Täter hatten der Frau ein "Kriminal-Märchen" aufgetischt und sie nach verschiedenen vertrauensvollen Anrufen und Richtungswechseln bei ihrer Geschichte dazu gebracht mehrere tausend Euro Bargeld vor die Wohnung zu legen. Dieses Geld verschwand spurlos. Die Polizei ermittelt und mahnt:

- Bei Anrufen oder persönlichen Besuchen angeblicher Amtspersonen nicht unter der vom Anrufer angegebenen Telefon- oder Handynummer zurückrufen und Sachverhalt zu klären versuchen. Diese nicht in die Wohnung lassen! - Keine Details zu familiären oder finanziellen Verhältnissen preisgeben. - Bei so nicht zu klärendem Sachverhalt sofort die Polizei informieren und weiteres Vorgehen absprechen. - Fremden, die als "Vertrauensperson" angeblicher Verwandter oder Amtspersonen kommen, niemals Bargeld oder Wertsachen aushändigen. - Immer Anzeige erstatten; nur so können wir den Tätern auf die Spur kommen.

Lüneburg - Zeitungen angezündet

Einen Stapel mit am Boden liegenden Zeitungen (Landeszeitung f. d. LGer Heide) zündete ein Unbekannter in den frühen Morgenstunden des 25.02.22 in der Neuhauser Straße an. Die Zeitungen wurden kurze Zeit später gegen 03:45 Uhr von einer Passantin gefunden und gelöscht. Es entstand ein Sachschaden von gut 50 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - ... die Polizei kontrolliert - Straßenkriminalität

In Sachen Straßenkriminalität kontrollieren Beamt*innen der Lüneburger Verfügungseinheit in den Morgen- und Nachmittagsstunden des 24.02.22 im Lüneburger Stadtgebiet. Dabei stellten die Beamt*innen gegen 10:00 Uhr bei einem 16-Jährigen Am Altenbrücker Ziegelhof einen Grinder und eine Dose mit Marihuana sicher. Gegen 15:45 Uhr ertappte die Polizei dann zwei 18-, und 21-Jährige im Wandrahmpark mit Marihuana sowie gegen 19:30 Uhr einen 16-Jährigen Bei der St.-Johanniskirche mit zwei Beuteln Marihuana. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lüneburg - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 27 Jahre alten Fahrer eines Pkw Opel stoppte die Polizei in den Nachtstunden zum 25.02.22 in der Willy-Brandt-Straße. Bei der Kontrolle des Opel-Fahrers gegen 00:40 Uhr aufgrund von Fahrauffälligkeiten stellten die Beamten bei dem Mann den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv.

Lüneburg - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 24.02.22 auf der Bundesstraße 4. Dabei waren im 100 km/h-Bereich insgesamt fünf Fahrer zu schnell unterwegs. Der tagesschnellste wurde mit 124 km/h gemessen.

In den Morgenstunden des 25.02.22 kontrollierte die Polizei auch in der Konrad-Adenauer-Straße. Dort waren insgesamt sechs Fahrer zu schnell unterwegs.

Lüneburg - #Hinweis ... wieder Sprechstunden im Lünerburger KredO durch Kontaktbeamtin

Mit Beginn des Monats März ist die Polizei Lüneburg - Kontaktbeamtin Nicoline Wiermann - wieder an jedem 1.uUnd 3. Donnerstag im Monat - von 9 bis 10 Uhr - im Stadtteilzentrum für Kreideberg und Ochtmissen "KredO" vertreten.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - polizeilich bekannter renitenter Ladendieb

Mit einem bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen 28-Jährigen hatte es die Polizei in den Mittagsstunden des 24.02.22 im Umfeld eines Lebensmittelmarktes in der Drawehner Straße zu tun. Der Mann hatte mit einer Getränkedose gegen 12:30 Uhr versucht den Laden zu verlassen. Dabei wurde er von Mitarbeitern gestoppt, so dass der Mann diesen mit einem mitgebrachten Hammer drohte und flüchtete. Der 28-Jährige konnte im Rahmen der Fahndung gestellt werden. Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls.

Uelzen

Uelzen - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 18 Jahre alten Mofa-Fahrer stoppte die Polizei in den späten Nachmittagsstunden des 24.02.22 in der Von-Estorff-Straße. Bei der Kontrolle des junge Mannes gegen 17:30 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv. Parallel wurde bei dem Heranwachsenden ein Beutel mit Marihuana sichergestellt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Schwienau - mit Pkw verunfallt - leicht verletzt

Mit ihrem Pkw VW Polo überschlug sich einen 24 Jahre alte Autofahrerin in den Morgenstunden des 25.02.22 auf der Kreisstraße 34 zwischen Barnsen und Melzingen. Der Pkw war gegen 07:50 Uhr in einer Linkskurve aufgrund Glätte nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich auf einem Acker überschlagen. Die junge Frau wurde leichtverletzt ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.100 Euro.

