Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: "Ladendieb" - Sicherungen manipuliert++ Einbruch in Kiosk/Schulgebäude ++ Vandalismus an Schulgebäuden ++ ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit - Fahrverbot ++

Lüneburg (ots)

Presse - 24.02.2022 ++

Lüneburg

Lüneburg - Einbruch in Kiosk/Schulgebäude

In einen Kiosk bzw. das Schulgebäude im Spillbrunnenweg brachen Unbekannte in der Nacht zum 24.02.22 ein. Die Täter hatten eine Baustellentür aufgebrochen und eine Zwischenwand entfernt. Aus dem Kiosk nahmen sie einen geringen Bargeldbetrag und Nahrungsmittel mit. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Vandalismus an Schulgebäuden

Eine Glaskuppel auf dem Dach der IGS in der Graf-Schenk-von-Stauffenberg-Straße sowie ein Fenster der Rudolf-Steiner-Schule in der Walter-Bötcher-Straße beschädigten Unbekannte in den Nachtstunden zum 24.02.22 jeweils durch Steinwürfe. Es entstanden Sachschäden von 500 bzw. 1.500 Euro. Parallel prüft die Polizei auch Zusammenhänge mit dem Einbruch ins Schulgebäude im Spillbrunnenweg. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Geldbörse beim Spaziergang gestohlen

An die Geldbörse einer 68-Jährigen gelangten Unbekannte in den späten Nachmittagsstunden des 23.02.22 im Bereich des Trampelpfads zum Kalkberg. Die 68-Jährigen aus Bayern war gegen 17:15 Uhr zu Fuß unterwegs, als ihr unbemerkt die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen wurde.

Bereits zwischen 16:30 und 17:15 Uhr verschwand An der Münze auch die Geldbörse einer 80-Jährigen. Diese befand sich ebenfalls in ihrer Handtasche. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Geldbörse beim Einkauf gestohlen

An die Geldbörse einer 84-Jährigen gelangten Unbekannte in den Morgenstunden des 24.02.22 in einem Einkaufsmarkt Auf dem Schmaarkamp. Die Börse der Frau verschwand auf ungeklärte Weise gegen 09:30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - "Ladendieb" - Sicherungen manipuliert

Drei Jacken versuchte ein 21 Jahre alter Ladendieb in den späten Nachmittagsstunden des 23.02.21 aus einem Geschäft/Einkaufsgalerie in der Großen Bäckerstraße zu schmuggeln. Der junge Mann hatte versucht die Sicherheitsetiketten zu manipulieren/zu umwickeln und versuchte das Geschäft damit zu verlassen. Ein Ladendetektiv stoppte das Vorhaben. Die alarmierte Polizei konnte bei dem Mann neben weiteren Diebesgut (Parfüm) auch Betäubungsmittel sicherstellen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Amelinghausen - in falscher Richtung auf Radweg unterwegs - Pedelecfahrer übersehen

Leichte Verletzungen erlitt ein 93 Jahre alter Pedlecfahrer in den frühen Nachmittagsstunden des 23.02.22 in der Lüneburger Straße. Ein 86 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW wollte gegen 14:20 Uhr von einem Tankstellengelände auf die Fahrbahn einfahren und übersah dabei den von rechts kommenden und in falsche Richtung auf dem Radweg fahrenden Pedelecfahrer. Es kam zur Kollision, wodurch der 93-Jährige stürzte.

Mechtersen - Kollision zweier Pkw

Zu einem Zusammenstoß zweier Pkw kam es in den Morgenstunden des 24.02.22 Im Dorfe - Einmündung Wechelweg. Eine 67 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Daimler hatte gegen 08:30 Uhr den Pkw VW Golf eines 64-Jährigen übersehen. Es entstand ein Sachschaden von gut 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Einbruch in Baumarkt - kaum Beute

Auf das Gelände eines Baumarktes Am Kleinbahnhof drangen Unbekannte in der Nacht zum 24.02.22 gewaltsam ein. Die Täter überwanden ein Tor mit Stacheldrahtzaun, öffneten gewaltsam mehrere Türen und gelangten ins Gebäude. Sie erbeuteten einen geringen zweistelligen Geldbetrag. Es entstand wesentlich höherer Sachschaden von mehr als 6.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow, OT. Plate - unter Drogeneinfluss unterwegs

Den Fahrer eines Pkw Opel stoppte die Polizei in den Mittagsstunden des 23.02.22 in der Ortschaft Plate. Bei der Kontrolle des 19-Jährigen gegen 11:30 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Der Konsum von THC wurde eingeräumt. Ihn erwarten entsprechende Strafverfahren.

Lüchow - Kind auf Fahrrad auf Fußgängerüberweg touchiert

Leichte Verletzungen erlitt ein 13 Jahre altes Mädchen auf einem Fahrrad in den Nachmittagsstunden des 23.02.22 in der Lange Straße. Das Mädchen hatte gegen 15:00 Uhr fahrend den Fußgängerüberweg passiert, so dass ein 60 Jahre alter Fahrer eines Pkw Fiat das Mädchen touchierte.

Darchau - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit - Fahrverbot

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 23.02.22 in der Hauptstraße. Dabei waren insgesamt 21 Fahrer zu schnell unterwegs. Den Tagesschnellsten, einen 59 Jahre alten Pkw-Fahrer, erwartet mit 115 bei erlaubten 50 km/h ein Fahrverbot.

Uelzen

Uelzen, OT. Holdenstedt/Suderburg - ... die Polizei kontrolliert das Überholverbot auf der Bundesstraße 4

Bereits zum wiederholten Male kontrollierte die Polizei in den Mittagsstunden des 23.02.22 das Überholverbot auf der Bundesstraße 4 im Bereich Holdenstedt. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt neun Verstöße; größtenteils von auswärtigen Fahrzeugführern. Weitere Kontrollen folgen ...

Bad Bevensen - Einbruch in Schulgebäude - Snackautomaten aufgebrochen

In das Schulgebäude der KGS in der Klein Bünstorfer Straße brachen Unbekannte in der Nacht zum 24.02.22 ein. Dabei wurde gegen 04:30 Uhr eine Kellertür aufgebrochen und ein Snackautomat im Gebäude aufgebrochen. Daraus wurden Snacks mitgenommen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bevensen - in Baucontainer eingebrochen - Alkohol und Fernseher gestohlen

Vermutlich die selben Täter aus dem Schulgebäude brachen in der Nacht auch in zwei Baucontainer, Wohnwagen, Ackerschlepper und Bagger auf einer Baustelle im Alter Mühlenweg ein. Hier werden Fensterscheiben eingeschlagen und Rollläden herausgerissen. Die Unbekannten erbeuteten Alkohol sowie einen alten Fernseher. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 5.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Mann versucht Fahrradschloss aufzubrechen - Beamte unterbinden dies

Das Fahrradschloss eines vor der Agentur für Arbeit in der Lüneburger Straße abgestellten Fahrrads aufzubrechen, versuchte ein 23 Jahre alter Lüneburger in den Morgenstunden des 24.02.22. Dabei versuchte sich der Mann mit einem Holzstück. Zeugen alarmierten die Polizei, so dass Beamte die Aktion gegen 10:15 Uhr unterbanden. Den Mann erwartet ein Strafverfahren wegen versuchtem Diebstahls.

Uelzen - unter Drogeneinfluss unterwegs

Den Fahrer eines Pkw Opel stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 23.02.22 im Meilereiweg. Bei der Kontrolle des 22-Jährigen gegen 15:45 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv. Ihn erwarten entsprechende Strafverfahren.

Uelzen - "Kollision" zwischen Pkws - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt eine 42 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Golf in den Mittagsstunden des 23.02.22 auf der Landesstraße 250 - Spottweg - in Höhe der Auffahrt zur Bundesstraße 4. Ein 26 Jahre alter Fahrer eines ebenfalls Pkw VW Golf wollte gegen 12:45 Uhr nach links auf die Bundesstraße abbiegen und übersah die entgegenkommende Golf-Fahrerin. Es entstand ein Sachschaden von gut 8.000 Euro.

Rosche - "Müll im Wald entsorgt" - Hinweise auf Verursacher erwünscht

Bereits seit dem 11.02.2022 werden im Bereich der Bundesstraße 493, in der Gemarkung Rosche, Müllsacke unerlaubt abgelagert und entsorgt, die in der Folge auch durch Tiere durchstöbern wurden, so dass dadurch der Müll im Wald unkontrolliert verteilte. "Gar nicht schön!" Insgesamt ermittelt die Polizei bislang zu vier Vorfällen, bei denen jeweils zwei blaue Müllsäcke illegal am Waldrand entsorgt wurden. In den Säcken befinden sich Speisereste und Umverpackungen auch aus einem türkischen Restaurant oder Dönerladen. Erste Hinweise lassen den Schluss zu, dass der Verursacher aus dem Raum Lüchow stammen könnte. Hinweise nimmt die Polizei Rosche unter Tel. 05803-9693421, entgegen.

Uelzen - Betrunkener wählt unzählige Male den Notruf - uneinsichtig - Ingewahrsamnahme

Nachdem ein 38-Jähriger über die gesamten Nachtstunden des 24.02.22 die Polizei unzählige Mal stark alkoholisiert über Notruf anrief, suchten die Beamten den Mann mehrfach zu Hause auf. Nachdem er sich dabei mehrfach auch aufgrund seiner Alkoholisierung uneinsichtig zeigte, mussten die Beamten den Mann schlussendlich gegen 03:45 Uhr mit Bestätigung eines Richters zur Ausnüchterung in Gewahrsam nehmen.

Lüder - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Mittags- und Nachmittagsstunden des 23.02.22 in der Bodenteicher Straße und Dorfstraße. Dabei waren insgesamt neun Fahrer zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste, ein 58 Jahre alter Pkw-Fahrer, wurde mit 79 bei erlaubten 50 km/h gemessen.

Hanstedt I, OT. Gut Oetzfelde - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Mittags- und Nachmittagsstunden des 23.02.22 auf der Landesstraße 23. Dabei waren insgesamt sieben Fahrer zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste wurde mit 110 bei erlaubten 80 km/h gemessen.

