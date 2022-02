Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ betrunken verunfallt - mit Baum kollidiert - leichtverletzt - 2,4 Promille ++ Einbrüche in Gartenlauben - Werkzeuge gestohlen ++ unter Drogeneinfluss unterwegs ++ Einbruch in Grill-Imbiss ++

Lüneburg (ots)

Presse - 22.02.2022

Lüneburg

Lüneburg - Einbrüche in Gartenlauben - Werkzeuge gestohlen

In insgesamt sechs Parzellen/Gartenlauben im Kleingarten Schildsteinweg brachen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 19. und 21.02.22 ein. Die Täter brachen Türen bzw. Fenster auf, durchsuchten die Lauben und nahmen Werkzeuge wie u.a. Axt, Winkelschleifer, u.a., mit. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Kita

In eine Kita Breite Wiese brachen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 18. und 21.02.22 ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster, durchsuchten des Gebäude, machten jedoch keine Beute. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Ladendieb mit Vorlieben für Düfte

Mehrere Parfüms im Wert von mehr als 240 Euro nahm sich ein 42-Jähriger in den Mittagsstunden des 21.02.22 in einem Drogeriemarkt in der Grapengießerstraße und verliess diesen gegen 12:50 Uhr ohne zu bezahlen. Er konnte kurze Zeit später durch alarmierte Polizeibeamte im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahl.

Lüchow-Dannenberg

Trebel, OT Liepe - Anbauteile von Ackerschlepper demontiert

Mehrere Anbauteile eines in Liepe abgestellten Traktors John Deere demontierten Unbekannte im Zeitraum des Wochenendes zwischen dem 18. und 21.02.22. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Clenze - Einbruch in Grill-Imbiss

In das Gebäude einer Grill-Gaststätte in der Lange Straße brachen Unbekannte im Zeitraum vom 21. auf den 22.02.22 ein. Die Täter versuchten sich an der Eingangstür, scheiterten, so dass sie gewaltsam durch eine andere Tür ins Gebäude kamen. Sie erbeuteten einen geringen Bargeldbetrag. Es entstand ein Sachschaden von gut 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow - Fensterscheibe und Briefkasten mit Hammer beschädigt

Eine Fensterscheibe sowie einen Briefkasten eines Firmengebäudes beschädigte ein bereits polizeilich in Erscheinung getretener 28-Jähriger mit einem Hammer in den Nachmittagsstunden des 21.02.22 in der Junkerstraße. Dabei entstand zwischen 14:30 und 16:00 Uhr ein Sachschaden von gut 250 Euro. Parallel wurde gegen 15:00 Uhr auch ein Briefkasten in der Wallstraße beschädigt. Die Polizei ermittelt.

Lüchow - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 41 Jahre alten Fahrer eines Pkw Seat Ibiza stoppte die Polizei in den Nachtstunden zum 22.02.22 Am Rott. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 02:00 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv.

Uelzen

Himbergen - betrunken verunfallt - mit Baum kollidiert - leichtverletzt - 2,4 Promille

Leichte Verletzungen erlitt ein 45 Jahre alter Fahrer eines Pkw Opel Vectra in den frühen Morgenstunden des 22.02.22 auf der Landesstraße 253 - Göhrdestraße. Der betrunkene Mann aus der Region war gegen 05:45 Uhr zwischen Himbergen und Almstorf nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Bei ihm wurde ein Alkoholwert von 2,4 Promille festgestellt. Es entstand ein Sachschaden von gut 8.000 Euro. Der Führerschein des Mannes wurde im Rahmen des Strafverfahrens sichergestellt.

Suderburg - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 18 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Passat stoppte die Polizei in den Abendstunden des 21.02.22 im Lerchenweg. Bei der Kontrolle des jungen Mannes gegen 20:30 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv.

