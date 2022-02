Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Betrunkener Randalier - 2,2 Promille ++ unter Drogeneinfluss unterwegs ++ Einbruch in Wohngebäude - Handy und Laptop gestohlen ++ ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit ++

Lüneburg (ots)

Presse - 21.02.2022 ++

Lüneburg

Lüneburg - Einbruch in Kfz-Handel - keine Beute

In das Gebäude eines Kfz-Handels in der Gebrüder-Heyn-Straße brachen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 18. und 21.02.22 ein. Die Täter zerschnitten einen Maschendrahtzaun, brachen mehrere Stahltüren auf und machten sich an einem Garagentor zu schaffen. Die Täter konnten nichts erbeuten. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Betrunkener Randalier - 2,2 Promille

Ein stark alkoholisierter 36-Jähriger randalierte in den Abendstunden des 20.02.22 in seiner Mietwohnung Volgershall. Parallel schrie der Mann gegen 19:00 Uhr die Nachbarschaft zusammen, so dass die alarmierte Polizei ihn zur Ausnüchterung in Gewahrsam nahm. Er hatte eine Promillewert von 2,28 und war bereits schon im Verlauf des Tages durch sein Verhalten aufgefallen.

Brietlingen - "Wer schlägt, muss gehen!" - Häusliche Gewalt

Nach einer Häuslichen Gewalt in den späten Abendstunden des 20.02.22 verwies die alarmierte Polizei einen Anfang 40-Jährigen aus der gemeinsamen Wohnung. Der Mann hatte gegen 22:45 Uhr seine Lebensgefährtin geschlagen. Er wurde für zehn Tage aus der Wohnung verwiesen. Parallel ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung.

Dahlenburg - Einbruch in Wohngebäude - Handy und Laptop gestohlen

In ein Einfamilienhaus in der Lüneburger Straße drangen Unbekannte im Zeitraum vom 16. bis 20.02.22 ein. Die Täter überwanden dabei mit einer Leiter eine Mauer im rückwärtigen Bereich und gelangten durch eine Tür ins Gebäude. Sie sahen sich um und nahmen ein Handy sowie ein Laptop mit. Es entstand ein Schaden von gut 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Reppenstedt - Pkw-Spiegel abgetreten

Den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand im Amselweg abgestellten Pkw VW Caddy traten Unbekannte im Zeitraum vom 18. bis 20.02.22 ab. Es entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Reppenstedt, Tel. 04131-24448-0, entgegen.

Lüneburg - betrunken unterwegs - 1,9 Promille

Einen 58 Jahre alten Fahrer eines Pkw Renault stoppte die Polizei in den Nachtstunden zum 21.02.22 in der Bleckeder Landstraße. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 04:30 Uhr stellten die Beamten bei diesem einen Alkoholwert von 1,9 Promille fest. Die Polizei stellte im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens auch den Führerschein des Lüneburgers sicher.

Lüchow-Dannenberg

Trebel, Gemarkung Vasenthien - Dieselkraftstoff aus Schleppern abgezapft

Gut 200 Liter Dieselkraftstoff zapften Unbekannte in der Nacht zum 18.02.22 aus zwei am südöstlichen Randgraben abgestellten Traktoren John Deere ab. Es entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lemgow, OT. Trabuhn - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 20.02.22 auf der Landesstraße 260. Dabei waren insgesamt sechs Fahrer zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste wurde mit 119 bei erlaubten 80 km/h gemessen. Weitere Kontrollen folgen ...

Uelzen

Ebstorf - Radfahrer übersehen - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 28 Jahre alter Radfahrer in den Morgenstunden des 21.02.22 Am Feldrain - Einmündung Celler Straße. Eine 51 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Caddy hatte den von links kommenden Radfahrer im Einmündungsbereich auf dem Geh-/Radweg übersehen, so dass es gegen 08:00 Uhr zur Kollision kam. Es entstand geringer Sachschaden.

Bad Bevensen - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 34 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW stoppte die Polizei in den Morgenstunden des 20.02.22 in der Glockeneichenstraße. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 10:30 Uhr stellte die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC, Amphetamin und Kokain verlief positiv. Der Konsum am Vorabend wurde eingeräumt.

Suhlendorf - Einbruch in Vereinsheim scheitert

In das Vereinsheim des TSV Suhlendorf in der Bevenser Straße versuchten Unbekannte in den Nachmittagsstunden des 20.02.22 einzubrechen. Die Täter hantierten am Fenster, hatten jedoch keinen Erfolg. Es entstand ein Sachschaden von gut 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell