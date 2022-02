Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Verletzter bei Unfall im Schiffsbetrieb - Rettungseinsatz ++ Einbruch in Wohnung - Schmuck erbeutet ++ ... die Polizei kontrolliert ++

Lüneburg (ots)

Presse - 18.02.2022 ++

Lüneburg

Lüneburg - Kupferfallrohr von Regenrinne demontiert

Das Kupferfallrohr einer Regenrinne in der Schützenstraße demontierten Unbekannte im Zeitraum vom 16. auf den 17.02.22. Es entstand ein Schaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - ... die Polizei kontrolliert

Das Durchfahrtverbot in der Salzstraße kontrollierte die Polizei im Verlauf des 17.02.22. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt vier Verstöße. Parallel ahndete die Polizei u.a. in der Bardowicker Straße weitere 30 auch Parkverstöße.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - "Kollision"

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Nachmittagsstunden des 17.02.22 in der Königsberger Straße - Einmündung Eichendorffstraße. Eine 18 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Polo war gegen 16:00 Uhr auf eine vor ihr abbiegende 43 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Passat aufgefahren. Die 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 3.100 Euro.

Lüchow, OT. Grabow - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 18.02.22 auf der Bundesstraße 493. Dabei waren insgesamt vier Fahrer zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste lag bei erlaubten 80 bei 100 km/h.

Uelzen

Uelzen/Lüchow - Zigarettenautomaten gesprengt - Polizei kann Pkw & Täter im Rahmen der Fahndung stellen - vorläufige Festnahme - weitere Taten in der Region

Drei 19, 19 und 23 Jahre alte junge Männer aus Lüchow und Salzwedel konnte die Polizei im Rahmen einer Fahndung nach der Sprengung eines Zigarettenautomaten in den Nachtstunden zum 18.02.22 vorläufig festnehmen. Die drei jungen Männer hatten nach derzeitigen Ermittlungen gegen 01:30 Uhr einen in der Salzwedeler Straße in Groß Liedern installierten Zigarettenautomaten möglicherweise mit "Schwarzpulver" aufgesprengt und diesen komplett zerstört. Die Tabakwaren/Zigaretten aus dem Automaten luden die Männer in ihren Pkw Daimler und flüchteten in der Folge. Anwohner alarmierten zeitnah die Polizei, so dass Fahndungsmaßnahmen eingeleitet werden konnten. Eine Streifenwagenbesatzung konnte in der Folge im Bereich der Kreisstraße 5 in Richtung Gavendorf den Lichtschein eines Pkw wahrnehmen und im Rahmen der Verfolgung das in einen Waldweg abgebogene Fahrzeug antreffen. Eine weitere Flucht war aufgrund eines umgestürzten Baumes im Waldweg nicht möglich. In dem Pkw mit "Salzwedeler"-Kfz-Kennzeichen befanden sich die drei jungen Männer sowie die Beute (Tabakwaren) aus dem Automatenaufbruch. Parallel roch das Fahrzeug nach "Schwarzpulver". Die Beamten nahmen die Männer vorläufig fest. Neben dem Strafverfahren wegen Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und schweren Diebstahls ermittelt die Polizei auch wegen verschiedenen anderer Taten der jüngsten Vergangenheit in den Landkreisen Uelzen, Lüchow-Dannenberg und Salzwedel. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Allein an dem Zigarettenautomaten in Groß Liedern entstand ein Sachschaden von mehr als 8.000 Euro.

Uelzen - Einbruch in Wohnung - Schmuck erbeutet

In eine Wohnung in der Erich-Klabunde-Straße brachen Unbekannte in den Abendstunden des 17.02.22 ein. Die Täter drangen zwischen 17:45 und 19:45 Uhr gewaltsam in die Wohnung ein und erbeuteten diversen Schmuck sowie Bargeld. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bienenbüttel, OT Wulfstorf, Elbe-Seitenkanal - Verletzter bei Unfall im Schiffsbetrieb - Rettungseinsatz

Zu einem Rettungseinsatz von Feuerwehr und Wasserschutzpolizei kam es in den Nachmittagsstunden des 17.02.2022 im Bereich des Anlegers Wulfstorf. Ein 38-jähriger Matrose auf einem Binnenschiff wollte gegen 15:00 Uhr die Leiter zum Maschinenraum heruntersteigen. Hierbei stürzte er herunter. Er erlitt eine Beinfraktur. Aus eigener Kraft konnte er sich noch bis in das Steuerhaus des Schiffes bewegen. Von dort nahm dann der Schiffsführer Kontakt zur Schleuse auf, um entsprechend Hilfe anzufordern. Nachdem das Binnenschiff zwischenzeitlich an der Schiffsliegestelle Wulfstorf festgemacht hatte, trafen die Feuerwehr Bad Bevensen, Rettungswagen und Wasserschutzpolizei ein. Der Verletzte wurde schließlich mittels der Drehleiter der Feuerwehr von Bord geborgen und anschließend in das Krankenhaus nach Lüneburg verbracht. Bis Ersatz für das verletzte Besatzungsmitglied eintrifft, muss das Schiff mit seiner Ladung Rapsschrot für Itzehoe zunächst an der Liegestelle verbleiben. Ursache für den Unfall dürfte die Unachtsamkeit des Verletzten sein.

