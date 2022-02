Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Zigarettenautomaten gesprengt - Polizei kann Pkw & Täter im Rahmen der Fahndung stellen - vorläufige Festnahme - weitere Taten in der Region ++

Lüneburg (ots)

Uelzen/Lüchow/Salzwedel

Drei 19, 19 und 23 Jahre alte junge Männer aus Lüchow und Salzwedel konnte die Polizei im Rahmen einer Fahndung nach der Sprengung eines Zigarettenautomaten in den Nachtstunden zum 18.02.22 vorläufig festnehmen. Die drei jungen Männer hatten nach derzeitigen Ermittlungen gegen 01:30 Uhr einen in der Salzwedeler Straße in Groß Liedern installierten Zigarettenautomaten möglicherweise mit "Schwarzpulver" aufgesprengt und diesen komplett zerstört. Die Tabakwaren/Zigaretten aus dem Automaten luden die Männer in ihren Pkw Daimler und flüchteten in der Folge. Anwohner alarmierten zeitnah die Polizei, so dass Fahndungsmaßnahmen eingeleitet werden konnten. Eine Streifenwagenbesatzung konnte in der Folge im Bereich der Kreisstraße 5 in Richtung Gavendorf den Lichtschein eines Pkw wahrnehmen und im Rahmen der Verfolgung das in einen Waldweg abgebogene Fahrzeug antreffen. Eine weitere Flucht war aufgrund eines umgestürzten Baumes im Waldweg nicht möglich. In dem Pkw mit "Salzwedeler"-Kfz-Kennzeichen befanden sich die drei jungen Männer sowie die Beute (Tabakwaren) aus dem Automatenaufbruch. Parallel roch das Fahrzeug nach "Schwarzpulver". Die Beamten nahmen die Männer vorläufig fest. Neben dem Strafverfahren wegen Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und schweren Diebstahls ermittelt die Polizei auch wegen verschiedenen anderer Taten der jüngsten Vergangenheit in den Landkreisen Uelzen, Lüchow-Dannenberg und Salzwedel. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Allein an dem Zigarettenautomaten in Groß Liedern entstand ein Sachschaden von mehr als 8.000 Euro.

