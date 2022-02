Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Vorfahrtsverstöße

Bad Eilsen/Bückeburg (ots)

Heute Morgen haben sich in Bad Eilsen und Bückeburg zwei Verkehrsunfälle ereignet, wobei die Unfallverursacher wahrscheinlich Vorfahrtsverstöße begangen haben.

Gegen 05.30 Uhr stießen in Bad Eilsen, Einmündungsbereich Bückeburger Straße/Obernkirchener Straße, zwei Pkw zusammen. Ein 26jähriger Obernkirchener beabsichtigte mit seinem Pkw VW von der Obernkirchener Straße nach rechts in Richtung Ahnsen abzubiegen und übersah hierbei offenbar den von links kommenden Pkw Opel einer 54jährigen Bückeburgerin.

Die Bückeburgerin zog sich eine Handverletzung zu und wurde in das Klinikum Schaumburg verbracht.

An beiden Fahrzeugen lösten die Airbags aus; die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Die Gesamtschadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.

In Bückeburg kam es um 07.15 Uhr an der Bergdorfer Straße/Einmündung Hannoversche Straße zu einem gleichgelagerten Verkehrsunfall. Der 38jährige Fahrer eines Pkw BMW aus Heeßen wollte von der Bergdorfer Straße nach rechts in die Hannoversche Straße einbiegen und nahm einem Transporter eines 65jährigen Neustädters (Region Hannover)die Vorfahrt, der aus Richtung Stadtmitte kam.

An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden von jeweils ca. 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell