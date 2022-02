Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg: 16-Jährige angefahren - Unfallverursacher flüchtig

Nienburg (ots)

(Haa) Bereits am Donnerstag, den 03.02.2022, ereignete sich gegen 13:00 Uhr in Höhe der Bushaltestelle "Im Meerbachbogen" ein Verkehrsunfall, bei dem eine 16-jährige Schülerin aus Nienburg schwer verletzt wurde. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort.

Die Jugendliche hatte nach Schulschluss die Straße Im Meerbachbogen überquert, als sie dabei von einem Kleintransporter eines bislang unbekannten Fahrzeugführers seitlich angefahren wurde und zu Boden stürzte. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die junge Frau zu kümmern.

Die Schülerin war im Anschluss nach Hause gegangen und hatte den Unfall nicht gemeldet. Erst am Abend berichtete sie ihren Eltern von dem Vorfall. Eine anschließende ärztliche Untersuchung ergab, dass sich die Schülerin durch den Unfall neben Schürfwunden im Gesicht, Armen und Beinen auch eine Gehirnerschütterung zugezogen hatte.

Der Vater der jungen Frau zeigte den Verkehrsunfall am Freitagmittag bei der Polizei in Nienburg an. Die Polizeibeamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und bitten Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen und/oder dem flüchtigen Kleintransporter geben können, sich unter der Telefonnummer 05021/9778 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell