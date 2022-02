Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Lauenhagen- Unfallflüchtiger Audi gesucht

Stadthagen/Lauenhagen (ots)

(bae)In der Nacht vom 05.02. auf den 06.02.2022 wurde in Lauenhagen bei einem Verkehrsunfall ein Verkehrszeichen beschädigt. Der Unfall hat sich auf der Kreuzung der Stadthäger Straße/Nordsehler Straße/Lüdersfelder Straße ereignet. An dem Pkw muss ein erheblicher Schaden entstanden sein, an der Unfallstelle sind diverse Pkw Teile zurückgeblieben. Aufgrund der Seriennummern der Einzelteile konnte bereits ermittelt werden, dass es sich bei dem gesuchten Pkw um einen AUDI A3 oder S3 handeln muss. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann möge sich bitte mit der Polizei in Stadthagen unter der Telefonnummer 05721 40040 in Verbindung setzten.

