Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Stadthagen- Verkehrsunfall

Stadthagen (ots)

(bae)Am Samstag, 05.02.2022, um 15:15 Uhr kam es an der Ampelanlage Krumme Straße/Vornhäger Straße/ Lauenhäger Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 76-jährige Stadthägerin stand mit ihrem Pkw neben dem Pkw des 34-jährigen Stadthägers an der dortigen Ampel. Als dies auf "grün" sprang fuhren beide an. Allerdings fuhren beide geradeaus, obwohl die 76-jährige auf der Rechtsabbiegespur stand. Dadurch kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. An beiden Fahrzeugen entstand lediglich leichter Sachschaden, es wurde niemand verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell