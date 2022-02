Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Stadthagen- Die Telekom ist unterwegs

Stadthagen (ots)

(bae)Am Freitagnachmittag meldet eine aufmerksame Anwohnerin der Sophienstraße in Stadthagen, dass zwei Männer sich als Mitarbeiter der Telekom ausgeben würden und bei den Häusern geklingelt hätten. Sie vermutet, dass es sich hier um falsche Angaben handelt. Eine Überprüfung durch die Polizei hat ergeben, dass es sich tatsächlich um Mitarbeiter der Telekom gehandelt hat. Von der Telekom wurde in diesem Zusammenhang mitgeteilt, dass in der nächsten Zeit vermehrt Mitarbeiter der Telekom im Stadthäger Bereich unterwegs sein werden. Diese können sich mittels Mitarbeiterausweis und Reisegewerbekarte ausweisen. Sollte es dennoch Zweifel an der Echtheit ergeben, kann man sich aber jederzeit bei der zuständigen Polizeidienststelle melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell