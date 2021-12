Polizei Aachen

POL-AC: Ohne Reifen auf der Flucht

Aachen / Herzogenrath

Mehr Freizeit dürfte demnächst ein 22jähriger aus Würselen haben. Am frühen Samstagmorgen (18.12.2021), kurz nach Mitternacht, versuchte er in einer filmreifen Aktion von einem Unfallort zu entkommen.

Der junge Mann befuhr, laut Zeugen mit hoher Geschwindigkeit, die Roermonder Straße von der Autobahn kommend in Richtung Herzogenrath. Am Ortseingang von Kohlscheid, in Höhe der Dornkaulstraße, verlor er dann die Kontrolle über sein Fahrzeug. Sein Pkw prallte mit voller Wucht seitlich gegen den Mast einer Fußgängerampel. Der Zusammenstoß war so heftig, dass die Beifahrertür aus der Karosserie herausgebrochen und der Vorderreifen abgerissen wurden. Von diesen Belanglosigkeiten wollte sich der Fahrer jedoch offenkundig nicht aufhalten lassen. Auf drei Rädern und die Türe neben sich her schleifend, versuchte er seine Flucht fortzusetzen. Immerhin etwa einhundert Meter schaffte er noch, bevor sein Gefährt, in Höhe einer ansässigen Kfz-Werkstatt, den Dienst endgültig versagte. Dort traf ihn dann die alarmierte Polizei an.

Neben dem Totalschaden an seinem Wagen wurde auch die Ampel völlig zerstört. Die Straßenmeisterei sichert sie noch in der Nacht. Der Gesamtschaden dürfte sich auf ca. 50.000 Euro belaufen. Da die Beamten überdies Alkohol in seiner Atemluft rochen, musste sich der Flüchtige eine Blutprobe gefallen lassen. Sein Pkw konnte nur noch abgeschleppt werden.

Ach ja Freizeit: einen Führerschein besitzt der Mann noch nicht - diesen will er aktuell erwerben. Das nun gewonnene Zeitkonto kann er jetzt in ausgedehnte Spaziergänge investieren. (And.)

