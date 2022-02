Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Stadthagen - Unfallflucht

Stadthagen (ots)

(bae)Am Freitagvormittag des 04.02.2022 zwischen 10:20 Uhr und 10:50 Uhr wurde ein schwarzer Subaru auf dem Parkplatz Am Viehmarkt ordnungsgemäß abgestellt. Als der Halter zu seinem Fahrzeug zurückkehrte musste er feststellen, dass in der Zwischenzeit die Fahrertür beschädigt wurde. Vermutlich durch das Öffnen der Tür eines zwischenzeitlich daneben geparkten Fahrzeuges. Der Verursacher hat sich nicht um die Schadensregulierung gekümmert. Obwohl der Schaden an der Tür eher gering ist, wurde ein Strafverfahren wegen einer Verkehrsunfallflucht eingeleitet. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass auch bei sogenannten "Parkremplern" die Pflicht besteht dem Geschädigten seine Personalien mitzuteilen. Verlässt man eine Unfallstelle ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, wird ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann soll sich bitte mit der Polizei in Stadthagen unter der Rufnummer 05721 40040 in Verbindung setzten.

