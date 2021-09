Polizei Hagen

POL-HA: Telefonsprechstunde der Polizei Hagen: Präventionsarbeit zum sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen

Hagen (ots)

Die Bekämpfung und Prävention des sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen sowie der Kinder- und Jugendpornografie ist eines der behördenstrategischen Ziele des Poli-zeipräsidiums Hagen. Das Kriminalkommissariat Kriminalprävention/Opferschutz (KP/O) gibt regelmäßig Präven-tionshinweise, um junge Menschen in unserer Gesellschaft zu schützen. Als Ergänzung zu den Präsenzveranstaltungen beispielsweise in Schulen sowie Kindergärten bietet das Team eine Telefonsprechstunde an.

Lehrer, Schulsozialarbeiter sowie interessierte Eltern und Großeltern haben wieder am Diens-tag, den 14. September 2021, in der Zeit von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr die Möglichkeit, Fragen an das KP/O-Team rund um das Thema "sexueller Missbrauch" zu richten. Als Ansprech-partnerin wird Kriminalhauptkommissarin Claudia Dahmen (02331 - 986-1526) den Anrufern zur Verfügung stehen. Außerhalb der Sprechstunde ist das Fachkommissariat unter kk_kpo.hagen@polizei.nrw.de per Mail erreichbar. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell