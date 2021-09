Polizei Hagen

POL-HA: Heranwachsender stürzt durch Oberlicht und verletzt sich schwer

Hagen-Mitte (ots)

Samstag (11.09.2021) gegen 02.30 Uhr wählte ein 18-Jähriger den Notruf, nachdem er durch ein Oberlicht brach und sich schwer verletzte. Der Hagener war nach eigenen Angaben über eine Wendeltreppe auf das Dach des Kegelzentrums am Märkischen Ring gestiegen, habe auf ein Oberlicht getreten und dieses habe plötzlich nachgegeben. Rettungskräfte konnten den Mann im dritten Obergeschoss des Gebäudes auf dem Boden liegend finden. Der 18-Jährige gab auf Nachfrage, was er auf dem Dach gemacht habe an, dass er sich lediglich Zutritt verschafft hatte, um dort "chillen" zu können. Er kam schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Aktuell wird geprüft, ob der Hagener zur Begehung einer Straftat auf das Dach gestiegen war. Die Ermittlungen dauern an. (arn)

