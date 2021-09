Polizei Hagen

POL-HA: Fünf vorläufige Festnahmen nach Einbruchsalarm

Hagen-Lennetal (ots)

Am Sonntag (12.09.2021) nahm die Polizei insgesamt fünf Männer (20, 21, 26, 29 sowie 33 Jahre alt) nach einem Einbruchsalarm im Bereich der ehemaligen Dolomitwerke vorläufig fest. Ein Diensthundführer der Polizei sah gegen 23.15 Uhr, wie mehrere Personen nach der Alarmauslösung flüchteten. Zwei Männer konnten unterhalb der Brücke der A45 gestellt werden. Die Beamten brachten sie in das Polizeigewahrsam und stellten später ein Fahrzeug sicher. Ein Einsatzhubschrauber der Polizei macht zudem drei weitere Männer in einem Waldstück ausfindig. Sie kamen trotz mehrfacher Androhung, einen Diensthund einzusetzen, den Anweisungen der Polizeibeamten nicht nach. Der 29-jährige Tatverdächtige wurde im weiteren Verlauf durch Diensthund Horst gebissen. Er kam zur Behandlung der Wunde in ein Krankenhaus. Anschließend konnte er in das Gewahrsam gebracht werden. Aktuell wird geprüft, ob die fünf vorläufig festgenommenen Männer mit vorangegangenen gewerbsmäßigen Buntmetalldiebstählen im Lennetal in Verbindung stehen. Die Ermittlungen dauern an. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell