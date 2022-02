Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Stadthagen- Erneut Smishing per Paketbenachrichtigung

Stadthagen (ots)

(bae)Bereits am Freitag wurde ein Stadthäger Smishing Opfer. Den 48-jährigen erreichte per SMS die Nachricht, dass sein Paket auf dem Weg sei. Durch den Klick auf einen Link wurde auf seinem Handy eine App installiert. Hierbei handelte es sich nicht um die angekündigte DHL App. Vielmehr begann die App sofort damit Nachrichten an andere Handy zu senden. Es blieb ihm am Ende nichts Anderes übrig, sein Handy auf die Werkseinstellung zurückzusetzen, um die Schadsoftware von seinem Handy zu löschen. Sollten derartige SMS auftauchen, sollte man diese löschen und auf gar keinen Fall einen Link anklicken.

