Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verstärkte Kontrollen - über 1.000 Fahrer zu schnell

Polizeipräsidium Neubrandenburg (ots)

Gestern haben die Kontrollen der Kampagne "Fahren.Ankommen.Leben!" zu den Schwerpunkten "Geschwindigkeit und Schulwegsicherung" begonnen (s. PM dazu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4982138). Mehr als 85 Beamte waren in den Landkreisen Vorpommern-Greifswald, Vorpommern-Rügen und Mecklenburgische Seenplatte im Einsatz. Sie haben genau 1.002 Fahrer über den Tag verteilt erwischt, die zu schnell gewesen sind. Der Spitzenreiter wurde im Bereich der Polizeiinspektion Stralsund mit 131 Stundenkilometern in einer 100er-Zone gemessen. 878-mal fuhren Fahrer außerorts mehr als erlaubt, innerorts waren es 124. Daneben wurden noch je zehn Gurtverstöße und zehn Handyverstöße geahndet.

Das Gute zum Schluss: Pünktlich zum Schulstart nach den Sommerferien waren viele unserer Beamter gestern zusätzlich im Umfeld von Schulen im Einsatz. Dort haben sie kaum Verstöße festgestellt, die Fahrer waren grundsätzlich vorschriftsmäßig unterwegs. Insbesondere mit Blick auf die vielen Erstklässler aber auch die anderen Kinder an Grundschulen hoffen wir sehr, dass das auch in Zukunft überall so bleibt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell