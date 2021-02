Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Angebliche Handwerker klauen Bargeld

Polizei sucht Zeugen

Dinslaken (ots)

Am Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr ließ eine 85-Jährige an der Fichtenstraße zwei Unbekannte in ihr Haus herein.

Die Männer gaben an, Kupferleitungen überprüfen zu wollen. In einem unbeobachteten Augenblick stahlen sie Bargeld.

Beschreibung: 180 cm groß, dunkelhaarig, 25 - 30 Jahre alt, gepflegte Erscheinung.

Tipps der Polizei:

Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt: Sie täuschen eine Notlage vor oder geben sich beispielsweise als Handwerker oder Amtsperson aus, um in die Wohnung ihrer Opfer zu gelangen. Getäuscht und anschließend bestohlen werden häufig ältere Menschen.

Sie kommen beispielsweise angeblich als Handwerker, von den Elektrizitäts-, Gas- oder Wasserwerken, von der Hausverwaltung, von der Kirche, von der Rentenversicherung oder Krankenkasse, von der Polizei, von der Post oder vom Sozialamt.

Tricktäter denken sich immer neue "Schachzüge" aus, die an dieser Stelle nie vollständig aufzuzählen sind.

Unsere Bitte: Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung!

