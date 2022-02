POL-LG: ++ Toter im Regenrückhaltebecken im Kurpark ++ Spaziergängerin findet Leichnam ++ keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen/Tötungsdelikt ++ gesundheitliche Probleme wahrscheinlich ++ weitere ...

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg (ots)

++ Toter im Regenrückhaltebecken im Kurpark ++ Spaziergängerin findet Leichnam ++ keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen/Tötungsdelikt ++ gesundheitliche Probleme wahrscheinlich ++ weitere Ermittlungen dauern an ++

Landkreis Uelzen - Bad Bevensen

Nach dem Fund eines männlichen Leichnams in den Morgenstunden des 20.02.22 in einem Regenrückhaltebecken im Kurpark von Bad Bevensen - Brückenstraße - unweit der Ilmenau ermittelt die Polizei. Eine Spaziergängerin hatte den Leichnam gegen 08:00 Uhr im Wasser treibend festgestellt und die Polizei alarmiert. Einsatzkräfte holten den Körper aus dem Wasser. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Nach derzeitigen Ermittlungen handelt es sich bei dem Leichnam um einen 55 Jahre alten Mann aus Bad Bevensen. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen/Tötungsdelikt gibt es aktuell nicht. Auch aufgrund von Ermittlungen im Umfeld des Mannes gehen die Ermittler derzeit von gesundheitlichen Problemen möglicherweise in Verbindung mit Alkoholkonsum aus, die dazu geführt haben, dass der Mann bereits in den Abend-/Nachtstunden des 19.02.22 im Bereich des Regenrückhaltebeckens zusammengebrochen ist. Die weiteren Ermittlungen und auch eine mögliche Obduktion in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg dauern an. Hinweise von möglichen Zeugen, die den 55-Jährigen am Abend/in der Nacht des 19.02. im Kurpark gesehen haben, nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

