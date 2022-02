Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 18.02.-20.02.22 ++

Lüneburg (ots)

Stadt und Landkreis Lüneburg

Lüneburg - Sturmschäden durch Orkantief "Zeynep"

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Stadt und Landkreis aufgrund des Orkantief "Zeynep" zu diversen Polizeieinsätzen. Vorrangig handelte es sich um umgestürzte Bäume. Es ist jedoch glücklicherweise zu keinen größeren Personenschäden gekommen.

Adendorf - Unterschlagung eines Pkw - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln - Auffinden von Betäubungsmitteln sowie eines gestohlenen Fahrrads im Pkw

Eine 33-jährige unterschlägt am Freitag, gegen 12:15 Uhr, einen Pkw von einem Autohändler in Boizenburg und fährt mit diesem unter dem Einfluss berauschender Mittel nach Adendorf, wo sie bei einem ortsansässigen Autohändler unter Vorwand einer Probefahrt ein anderes Fahrzeug unterschlägt. Mit diesem Fahrzeug fährt sie zurück nach Boizenburg. Bei einer Verkehrskontrolle wird im Pkw ein gestohlenes Fahrrad und Betäubungsmittel festgestellt.

Lüneburg - Körperverletzung mit Messer

Bei einer Auseinandersetzung in der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 04:30 Uhr, zwischen zwei Unbekannten in der Straße Am Berge versuchen hinzukommende Passanten zu schlichten. Dabei werden diese durch einen der Unbekannten mit einem Messer und einen Gitterrost angegriffen und verletzt. Täter kann vor Eintreffen der Polizei flüchten. Hinweise zu dem Täter nimmt die Polizei Lüneburg, Tel 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Betrug mittels Schockanruf

Die Geschädigte erhielt einen Anruf von der vermeintlichen Tochter. Die Tochter gab im Gespräch an, dass sie von der Polizei festgenommen wurde und Bargeld benötige. Es wurde am Telefon eine fünfstellige Bargeldsumme gefordert, die durch die Geschädigte anschließend an einen Kurier übergeben wurde. Später stellte sie den Betrug fest und erstattete Strafanzeige.

Barum - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ein 56-jähriger Fahrzeugführer kommt in der Nacht von Freitag auf Samstag in Barum von der Fahrbahn ab, fährt sich fest und entfernt sich vom Unfallort. Später wird durch Zeuge festgestellt, dass der Fahrzeugführer der alkoholisierte Fahrzeugführer zum Fahrzeug zurückgekehrt ist und dieses bergen wollte. Blutentnahme beim Fahrzeugführer und Führerschein sichergestellt.

Lüneburg - Körperverletzung

In der Samstagnacht gegen 23:55 Uhr kommt es in der Lüner Straße zwischen mehreren Personen zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf eine Person geschlagen und zu Boden gezogen wurde. Anschließend wird diese mehrfach geschlagen und getreten. Täter wurden vor Ort gestellt.

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Lüchow-Dannenberg - Einsätze der Polizei im Landkreis Lüchow-Dannenberg im Zusammenhang mit dem Orkantief "Zeynep" -

Die Polizei hat in der Nacht zu Samstag bzw. am Samstagvormittag sieben Verkehrsunfälle im Zusammenhang mit umgestürzten Bäumen oder herabfallenden Ästen auf Fahrzeuge aufgenommen. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Darüber hinaus wurden fast 50 auf die Fahrbahn gestürzte Bäume an die Polizei gemeldet. Über die Rettungsleitstelle des Landkreises wurde die Beseitigung der Bäume koordiniert. Samstagmorgen war in Gartow kurzzeitig der Strom ausgefallen.

Gorleben - Reisende Dachdecker

Freitagnachmittag meldete sich ein Geschädigter aus Gorleben bei der Polizei, da sich zuvor vier, zurzeit nicht näher bekannte, reisende Dachdecker bei ihm vorgestellt und ihm ein Angebot in Höhe von 850,- Euro zur Neueindeckung seines Daches unterbreitet hätten. Er habe zugestimmt. Nach geleisteter Arbeit sollen die Dachdecker dann jedoch 25.000,- Euro gefordert haben. Als der Geschädigte diese nicht zahlen wollte, seien ihm Schläge angedroht worden, woraufhin er 20.000,- Euro ausgehändigt habe. Die Ermittlungen der Polizei laufen. Zeugen, welche Hinweise auf die reisenden Dachdecker oder eines von ihnen benutzten Fahrzeuge geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Lüchow: Tel.-Nr.: 05841/1220.

Bülitz - Einbruchdiebstahl aus Firmenfahrzeug

In der Nacht zum Samstag schlugen zurzeit unbekannte Täter in Bülitz die Heckscheibe eines Transporters eines Zimmereibetriebes ein und entwendeten diverse Sägewerkzeuge aus dem Fahrzeug. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Lüchow: Tel.-Nr.: 05841/1220.

Stadt und Landkreis Uelzen

Uelzen - Sturmschäden

In der Nacht zu Samstag stürzte in Bad Bevensen, Ebstorfer Straße, eine Tanne in Folge des Sturmes um. Sie beschädigte sechs abgestellte Fahrzeuge zum Teil erheblich. Der Schaden lässt sich noch nicht genau beziffern, dürfte aber über 60.000 Euro liegen.

Uelzen - Gefährliche Körperverletzung durch Pfefferspray

Samstagmorgen kam es in Uelzen, Gudesstraße, zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Bar, bei der einer von derzeit zwei Beschuldigten Pfefferspray verwendete. 15 Gäste klagten anschließend über Atembeschwerden. Gegen die beiden Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Uelzen - Fahrt unter Alkoholeinfluss

Einer Streife fiel am Freitagnachmittag in Uelzen, Spottweg, ein Fahrradfahrer auf. Bei der Kontrolle des 56-jährigen Fahrers stellten die Beamten Atemalkoholgeruch fest. Ein Test vor Ort ergab einen Wert von 1,66 Promille Alkohol. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Wrestedt - Fahrt unter Alkohol und Drogen

Ein 31-jähriger PKW-Fahrer wurde am frühen Samstagmorgen in Wrestedt, Ortsteil Drohe kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass er unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Ein Alkoholtest vor Ort ergab 2,02 Promille. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Uelzen- Verkehrsunfall aufgrund körperlicher Mängel und evtl. Medikamenteneinfluss

Freitagabend kam es in der Waldstraße, Uelzen, zu einem Verkehrsunfall. Ein 83-jähriger PKW-Fahrer kommt durch körperliche Mängel und einer möglichen Medikamentenbeeinflussung beim Abbiegen nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über den Gehweg, kollidierte mit einem Metallpfosten und kam in einem Blumenbeet zum Stehen. Zum Glück wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000,00 Euro. Dem Mann wurde Blut abgenommen, um zu klären, ob es aufgrund der eingenommenen Medikamente zu diesem Unfall gekommen war.

Uelzen - Einbruch in Bürogebäude

Am Sonntagmorgen, gegen 02:00 Uhr, wurde der Polizei ein Einbruch in ein Bürogebäude in Uelzen, Hoefftstraße, gemeldet. Der Eigentümer, hatte eine eingeschlagene Terrassentürscheibe zu seinen Büroräumen und einen geöffneten Schrank festgestellt. Ob und was entwendet wurde, ist bisher nicht bekannt. Vermutlich wurden der oder die Täter gestört. Die Polizei ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell