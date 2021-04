Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Pedelec und Anhänger gestohlen

Osnabrück (ots)

An der Buerschen Straße, unweit der Humboldtstraße, geriet zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen ein Pedelec der Marke Bergamont, Modell E-Ville, ins Visier von Dieben. Das schwarz-weiße 28-Zoll-Rad stand in der Zeit von 19 bis 04 Uhr an einem Eisengitter, als sich der oder die Täter an dem Schloss zu schaffen machten und das Pedelec, sowie den daran befindlichen Anhänger (mit Hundebox), mitnahmen. Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Fahrrades erbittet die Osnabrücker Polizei unter der Rufnummer 0541/327-2115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell